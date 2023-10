O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Harmonia

Momento de buscar a harmonia em sua vida, olhando seu coração, intuição e todas as aprendizagens que recolheu pelo caminho. Passo por passo é possível entrar em equilíbrio, colocar tudo em ordem e se arriscar também na aventura de se descobrir novamente. Você não é o mesmo que antes e precisa fazer as pazes com isso.

Virgem – Carta do Nada

Quem disse que é preciso fazer tudo para encontrar respostas? Reconecte-se com o nada, com o vazio e descubra do que sua vida é preenchida. Um detalhe, por mais simples e ordinário que pareça, pode fazer uma grande diferença em sua felicidade ou falta dela. Ser alguém completo está muito conectado com estar atento ao agora e construir orgulhosamente sua própria história.

Libra – Carta da Receptividade

Saia da dureza do isolamento e mágoa para encontrar aquilo que o fará agradecer por mais um dia. É hora de se abrir e entender seu próprio poder de ser completo; só então será possível atrair o que realmente deseja.

Escorpião – Carta das Projeções

Se agarrar ao passado é uma forma de criar ilusões do que nunca aconteceu de verdade. Nem todas as lembranças são reais e elas consomem muito do seu tempo no presente. Cure a mente e o coração para estar vivo agora e trilhando seu caminho com mais honestidade em suas experiencias.

