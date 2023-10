No dia de São Lucas, veja orações de proteção para a saúde

O dia de São Lucas, padroeiro dos médicos, é celebrado em 18 de outubro. Conhecido por ter exercido a medicina e pelos seus talentos com a pintura, São Lucas se converteu a partir das pregações de São Paulo e foi o responsável pelo Ato dos Apóstolos. Dada sua narrativa, é possível acreditar que ele tenha sido um dos seguidores do apóstolo Paulo, seguindo-o em sua missão até que fosse capturado.

Por sua conexão com a medicina e a cura, São Lucas é constantemente procurado por pessoas que estão doenças ou que buscam a melhora de alguma enfermidade. Além disso, também é comum que orações pedindo pelos profissionais da saúde sejam direcionadas ao Santo.

Nesta data, separamos algumas orações que podem te aproximar de São Lucas e quando proferidas com fé e esperança podem surtir grandes efeitos na recuperação dos enfermos.

Oração de glorificação para São Lucas

“São Lucas querido, que seu amor celestial regenerador me ajude naquilo que estou precisando no momento (faça seu pedido), para que eu possa ter minha vida transformada e encontrar o alívio que busco com dignidade. São Lucas, dê-me a oportunidade de provar o tamanho de minha fé, o quanto eu mudei e agora sei amar e aceitar as palavras de Jesus Cristo. São Lucas, abençoe-me. Amém!”.

Oração para a cura de doenças

“São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu vos saúdo pelo coração de Jesus. Pela alegria e doçura que o vosso coração sentiu ao ensinar, do divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade a Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade em favor da vida. Meu bom São Lucas, médico, que com vossas santas mãos, invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves enfermidades, rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para maior glória por toda a eternidade. Amém”!

Fonte: Terra