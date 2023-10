Moeda de 50 centavos ‘diferentona’ pode valer quase R$ 2 mil! Veja o que faz ela ser tão valiosa

O que você faria se te passassem uma moeda com um erro de confecção? Provavelmente você ficaria irritado e acharia que te deram um golpe, não é mesmo?

Saiba que tanto você quanto quem te deu a moeda podem estar desavisados e com risco de perder muito dinheiro, afinal, esse tipo de moeda pode valer muito, dependendo da sua raridade.

A moeda que você vai conferir a seguir, por exemplo, estão entre as mais raras e mais valiosas. Segundo o canal do Youtube ‘NumismaticaRSantos’, ela pode valer quase R$ 2 mil, mas para isso precisa apresentar um erro bem específico.

O item em questão foi cunhado sem o número zero (0), contendo somente o número 5, mas pode ser identificada como uma moeda de 50 centavos devido ao seu disco mais grosso.

De acordo com o catálogo de moedas brasileiras, a moeda conhecida como ‘50 centavos sem o zero’ pode valer R$ 1.700!

Você tem? Moeda de 25 centavos pode valer R$ 1 MIL! Se apresentar erro de confecção

Com o avanço tecnológico e a facilidade de efetuar pagamentos apenas utilizando o celular, não são todas as pessoas que costumam andar com ‘dinheiro vivo’, seja moedas ou notas.

Porém, quem ainda possui esses itens, seja em um cofrinho ou na carteira, pode tirar a sorte grande, caso possua uma moeda rara, que pode valer muito mais do que aparenta.

Para uma moeda ser considerada valiosa, ela precisa apresentar algumas características distintas, como uma baixa quantidade de confecção, ser um item comemorativo ou ainda apresentar algum erro.

A moeda que você confere a seguir, por exemplo, faz parte deste terceiro grupo. O item no valor de 25 centavos foi cunhado em 2022 e, segundo o TikTok ‘Numismática JF’, pode render até R$ 1 mil ao proprietário, caso ela apresente o defeito ‘batida dupla’, que consiste na moeda ser cunhada duas vezes.

Veja mais detalhes:

