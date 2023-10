Estudos sugerem que pessoas com TDAH tem maiores chances de desenvolver Alzheimer

Um estudo recentemente publicado pela revista científica Jama Network Open, apontou relações entre diagnósticos de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade na vida adulta e a propensão ao desenvolvimento do Alzheimer.

Conforme publicado pelo Canaltech, foram analisados os dados e registros médicos de mais de 100 mil participantes.

Segundo o estudo, processos de neurodegeneração e diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro acabam tendo sua compensação afetada por alguns dos processos e sintomas que envolvem o diagnóstico do TDAH.

Na análise divulgada, foi notado que de 730 pessoas diagnosticadas com TDAH durante a vida adulta, 96 também tiveram Alzheimer nos anos seguintes. Entre os demais participantes, 7% dos que não foram diagnosticados com TDAH receberam o diagnostico de Alzheimer nos anos seguintes.

Falta de associações claras

Seguindo com os dados apresentados pelo estudo, é possível notar que não foram estabelecidas associações claras entre o TDAH e o risco de Alzheimer em pessoas que utilizaram medicamentos psicoestimulantes normalmente utilizados no tratamento da patologia.

Em entrevista divulgada pelo The Guardian, a equipe responsável pelo estudo alegou:

“Os adultos que procuram e recebem um diagnóstico de TDAH também têm maior probabilidade de serem avaliados para outras condições cognitivas/neuropsiquiátricas”.

“No entanto, os pacientes com TDAH não devem ficar alarmados, uma vez que novas pesquisas são necessárias para fundamentar esta ligação que, caso seja comprovada, deverá ser avaliada sobre os possíveis impactos da medicação para o TDAH no avanço da patologia ou diminuição do risco potencial”.

Já no caso dos diagnósticos de TDAH realizados em crianças, não foi possível notar uma conexão clara com os casos de Alzheimer na vida adulta.

Recentemente, especialistas divulgaram uma lista de sintomas para que pais e cuidadores fiquem atentos e consigam facilitar o diagnóstico do TDAH em crianças, auxiliando no tratamento precoce da doença.