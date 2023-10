Estudo revela a verdadeira origem dos fios grisalhos e não é a idade!

Muitas pessoas acreditam que o aparecimento de cabelos grisalhos está ligado ao envelhecimento, mas um estudo de Harvard revela que isso é apenas um mito e que existem outros fatores que podem acelerar o crescimento dos cabelos grisalhos.

Embora seja verdade que os cabelos grisalhos geralmente apareçam mais comumente à medida que alguém envelhece, o estudo aponta que o estilo de vida também pode desempenhar um papel nesse processo. Em última análise, aceitar os cabelos grisalhos é importante, como demonstraram celebridades como Salma Hayek e Jennifer Aniston, mas se você ainda não está pronto para essa etapa, o estudo revela possíveis razões para o surgimento precoce desses cabelos.

Por que aparecem os grisalhos? Pinterest: The Right Hairstyles (Pinterest: The Right Hairstyles)

Harvard revela a origem dos cabelos grisalhos

A prestigiosa Universidade de Harvard conduziu um estudo que esclarece a origem dos cabelos grisalhos, descobrindo que, na realidade, eles não estão relacionados com a idade, mas sim com outros fatores que têm sido pouco considerados. O especialista Robert H. Shmerling, da Faculdade de Medicina, enfatizou que o aparecimento dos cabelos grisalhos não é devido à passagem do tempo, e que existem outros desencadeantes que podem causar o seu crescimento de forma prematura.

Fatores que influenciam o aparecimento de cabelos grisalhos

Os cabelos grisalhos não são sinônimo de velhice; há outros fatores a serem considerados para entender por que começaram a aparecer.

Genética

O fator genético é considerado o mais importante quando se trata de quando os cabelos grisalhos começam a surgir. Além disso, o estresse, doenças, uma alimentação inadequada e o uso de produtos prejudiciais também desempenham um papel.

Etnia

Por mais surpreendente que possa parecer, a etnia também está relacionada com o momento em que os cabelos grisalhos começam a aparecer. Um estudo revela que as pessoas de origem europeia começam a notar cabelos grisalhos aos 30 anos, enquanto na África isso ocorre por volta dos 40.

Factores que influyen en la aparición de canas Unsplash (Unsplash)

Mudanças hormonais

Mudanças hormonais também têm influência, uma vez que podem afetar a produção de melanina e afetar os folículos capilares.

Como atrasar o aparecimento de cabelos grisalhos?

Se deseja atrasar o aparecimento de cabelos grisalhos, aqui estão algumas dicas que pode considerar.

Estilo de vida saudável

O estilo de vida é essencial, incluindo uma dieta rica em nutrientes e equilibrada, com ferro e biotina, e não se esqueça de tomar vitaminas de acordo com as recomendações do seu médico.

Técnicas de relaxamento e meditação

O estresse é o fator mais importante a ser considerado. Em cidades movimentadas, é normal sentir tensão, mas tente equilibrá-lo com sessões de relaxamento e meditação.

Praticar meditação pode atrasar o crescimento dos grisalhos Unsplash (Unsplash)

Adeus ao tabaco

Não esqueça que entre os hábitos saudáveis está dizer adeus aos “vícios”, incluindo o tabagismo, que pode ser um gatilho para o aparecimento dos primeiros cabelos grisalhos, mais uma coisa a ser adicionada à lista de consequências negativas do tabaco.