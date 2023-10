Corte de cabelo em V: 7 cortes de cabelo que rejuvenescem e estilizam o rosto em 2023

O corte de cabelo em V está de volta às tendências. É um estilo de cabelo comprido, cuja característica principal é que a parte da frente é mais curta do que a parte de trás, resultando em um acabamento em forma de V ou pontiagudo visto na parte de trás.

É um corte de cabelo mais comum em cabelos longos e lisos, porque é neles que melhor se destaca, embora também possa ser feito em cabelos cacheados e em comprimentos médios.

É ideal para cabelos longos e danificados que não desejam perder comprimento, mas desejam obter uma aparência mais polida e cuidada, melhorando a aparência geral de seu visual.

Aqueles que escolhem esse estilo de corte o fazem porque ele proporciona movimento e evita que o cabelo pareça plano e estático, especialmente em cabelos lisos. Além disso, tem o efeito de aliviar o cabelo, portanto, não é adequado para cabelos menos densos ou ralos.

Cortes de cabelo em V sem camadas

Cortes de cabelo em V sem camadas são ideais para quem deseja esse estilo de corte, mas sem perder espessura no cabelo, pois as camadas ajudam a reduzir o peso e o volume.

Cortes de cabelo em V com camadas

As camadas no corte em V ajudam a adicionar movimento extra, bem como a aliviar o cabelo. Portanto, é uma opção ideal para cabelos densos e cheios, como cabelos longos com muito volume natural. Se você não tem tanto volume, mas deseja esse acabamento dinâmico, pode optar por camadas mais sutis e longas.

Cortes de cabelo em V com mechas

Um bom trabalho de luzes acentuará o movimento e a dinâmica do corte em V, já que adiciona nuances que fazem com que o cabelo pareça ter um acabamento tridimensional. Especialmente quando se trata de luzes em dois tons, o resultado em um corte em forma de V é espetacular.

Cortes de cabelo em V com mechas californianas

As mechas californianas, aquelas em que as pontas são clareadas, ajudam a acentuar a forma característica do corte em V. Da mesma forma, as mechas balayage ajudam a potencializar o efeito do corte em V, ao concentrar os tons luminosos das mechas médias às pontas. Com essa combinação, tanto a coloração quanto o corte de cabelo permitem espaçar as visitas ao salão, já que aguentam bem o crescimento do cabelo.

Cortes de cabelo em V redondo

Uma das maneiras de personalizar esse corte de cabelo é com um formato arredondado, que, embora mantenha a diferença de comprimentos entre a parte da frente e de trás, o faz com um acabamento muito mais suave e sutil.

Cortes de cabelo em V para cabelos longos

Os cortes de cabelo em V são mais bem apreciados em cabelos longos e de comprimento XL, uma vez que em comprimentos médios, o efeito é menor. Quanto mais longo o cabelo, mais permite brincar com a forma do corte em V, tornando-a mais ou menos acentuada.