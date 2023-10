As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (18), segundo o tarot Foto ilustrativa - Unsplash - Viva Luna Studios

Chegamos na metade desta semana e o que acha de ficar por dentro das mensagens das cartas do tarot para o seu signo nesta quarta-feira (18)? Sem mais delongas, veja a seguir as revelações que desta vez são para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Oportunidades devem se aproximar de sua vida nesta quarta-feira (18) quando falamos sobre o campo profissional, Sagitário, podendo ser uma oferta de trabalho em outro local ou até mesmo uma promoção.

Com respeito ao campo amoroso, as cartas do tarot te lembram que é importante saber ceder e encontrar um equilíbrio entre você e seu parceiro.

Capricórnio

Para Capricórnio, a metade desta semana contará com um dia bastante positivo quando falamos sobre o campo emocional e no que diz respeito ao seu bem-estar. Visto isso, continue cuidando de sua saúde tanto física quanto mental.

Sobre o campo profissional, a sua criatividade estará em alta, então aproveite este momento para fazer coisas que gosta e que vão te fazer crescer.

Aquário

Para a pessoa de Aquário, o tarot revela que a quarta-feira (18) pode ser marcada por alguns conflitos no campo profissional, algo que pode acontecer por novas demandas ou até mesmo um desentendimento com algum par. Respire fundo e confie em sua intuição antes de tomar qualquer decisão.

Peixes

Por fim, sobre Peixes, as cartas revelam que a metade desta semana será muito positiva e você terá uma conversa com alguém importante que vai ajudar não apenas a esclarecer coisas como também poder avançar juntos.

Sobre o campo profissional, é hora de menter a mente aberta com novas ideias que podem surgir.

