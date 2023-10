As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (19), segundo o tarot

Chegamos oficialmente na quinta-feira (19) e queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo. As mensagens a seguir são para as pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Quando falamos sobre Câncer, o tarot revela que a quinta-feira (19) será um dia decisivo para o campo amoroso, principalmente se estiver em um relacionamento. É possível que deva ter com seu parceiro uma conversa que há tempos vem postergando. Agora, se está solteiro, pode ser que conheça alguém especial.

Virgem

Oportunidades devem surgir em sua vida no campo profissional neste novo dia, Virgem, e você não deve deixá-las passar. Não tenha medo de topar os desafios que aparecerem e confie em sua intuição para encontrar o melhor caminho a seguir.

Por fim, o tarot recomendado a pessoa deste signo a cuidar mais de sua saúde tanto física quanto mental.

+ Some mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura:

Libra

A quinta-feira (19) de Libra será o dia para se conectar mais com seu interior, portanto, aproveite este ciclo para repensar sobre sua vida, fazer uma meditação e definir por qual caminho quer seguir.

E, como nem tudo é perfeito, será preciso respirar fundo porque você pode ter que lidar com alguns desafios no campo profissional.

Escorpião

Você pode se sentir um pouco inseguro no campo sentimental neste novo dia, Escorpião, o que é algo totalmente normal, mas não permita que o medo te domine e impacte na forma como quer viver sua jornada.

Sobre o campo profissional, alguns desafios podem surgir em seu caminho, mas nada que não possa ser superado com perseverança.

+ Você também pode se interessar por mais algumas recomendações de conteúdos de nosso site: