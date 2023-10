As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (18), segundo o tarot

Chegamos na metade desta semana e o que acha de ficar por dentro das mensagens das cartas do tarot para o seu signo nesta quarta-feira (18)? Sem mais delongas, veja a seguir as revelações que desta vez são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Leão, as cartas do tarot revelam que a quarta-feira (18) será marcada por alguns desafios no que diz respeito ao campo profissional, no entanto, não permita que isso te sufoque ou chateie. Com paciência e perseverança tudo pode ser solucionado.

Com respeito ao campo afetivo, não permita que a chama entre você e seu companheiro se apague. Busque alternativas para apimentar a relação.

Virgem

A sua criatividade estará em alta neste novo dia, Virgem, o que indica uma ótima oportunidade para expressar suas ideias e mostrar aos demais para o quê veio. Não tenha medo de demonstrar este seu lado.

Quando falamos sobre o campo amoroso, não tenha medo de compartilhar com seu parceiro quais são seus desejos.

Libra

Hoje será um ótimo dia para melhorar suas conexões e conhecer pessoas novas nos mais diferentes campos de sua vida, Libra. Não tenha medo de se arriscar e dar o primeiro passo.

Sobre o campo pessoal, as cartas do tarot indicam que esta é a hora de cuidar mais de si.

Escorpião

A quarta-feira (18) não será um dia fácil para a pessoa de Escorpião e isso porque devem surgir alguns conflitos nos diferentes campos de sua vida. Respire fundo, não saia falando sem pensar e confie em sua intuição para tomar qualquer decisão. Em linhas gerais, mantenha o foco, pois com o tempo cada coisa irá se colocar em seu lugar.

