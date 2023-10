As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (19), segundo o tarot

Chegamos oficialmente na quinta-feira (19) e queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo. As mensagens a seguir são para as pessoas dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

A paz inundará sua vida nesta quinta-feira (19), Áries, o que traz consequentemente uma ótima oportunidade para revisitar alguns pontos de sua vida e também pensar em metas a longo prazo. Se você tiver alguma dúvida no trajeto, basta que confie em sua intuição e assim encontrará o melhor caminho.

Touro

Ótimas notícias para a pessoa de Touro! O tarot revela que oportunidades devem surgir no campo profissional. Não tenha medo de topar novos desafios e confie em seu potencial.

Mas, como nem tudo é perfeito, é hora de respirar fundo, pois você deve ter que lidar com alguns conflitos no campo pessoal.

Gêmeos

Para Gêmeos, o tarot indica que é hora de tratar algumas feridas do passado nesta quinta-feira (19), pois somente assim é que vai conseguir avançar em sua vida.

Quando falamos do campo afetivo, você pode ter que lidar com alguns conflitos com seu parceiro e para ultrapassar esta fase será preciso uma comunicação direta e transparente.

Câncer

Você pode se sentir um pouco sufocado no trabalho durante este novo dia, Câncer, e será preciso que respire fundo e comece a redesenhar algumas estratégias. Não tenha medo de levantar a mão e pedir ajuda.

Por fim, as cartas do tarot indicam para que cuide mais de sua saúde tanto física quanto mal.

