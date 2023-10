As melhores mechas que estilizam o rosto e que são perfeitas para mulheres de rosto redondo

As mechas e os reflexos são capazes de realizar mágica na imagem pessoal. Eles podem iluminar, reduzir a idade e adicionar movimento ao cabelo, até mesmo criando uma sensação de maior volume. Além disso, se aplicados corretamente, podem ajudar a estilizar o rosto.

As mechas são ideais para afinar o rosto, especialmente quando em tons escuros, que permitem suavizar os volumes na face. O mais favorecedor para rostos redondos e alongados é o contorno, que se concentra na linha do rosto, onde é possível adicionar profundidade ao brincar com tons claros e escuros.

Mechas que afinam: ideais para rostos redondos

Mechas em tom de caramelo são ideais para cabelos castanhos e morenas claras. Nesse caso, o foco está no comprimento do cabelo, do meio até as pontas, para dar mais comprimento ao rosto, enquanto a parte interna mantém a tonalidade escura.

Mechas para morenas: o calor do tom de mel é perfeito para iluminar cabelos morenos e castanhos escuros. Pode ser usada em cabelos longos ou médios para realçar as maçãs do rosto e o queixo, além de suavizar a largura da testa.

São mechas que ajudam a estilizar o rosto

Mechas em cabelo de comprimento médio: mesmo em cabelos de comprimento médio, como um bob, é possível alterar os traços com tons claros e escuros. Para este estilo, o ideal é aplicar mechas loiras de alto contraste para iluminar os traços e acentuar das raízes às pontas para dar comprimento.

Mechas chocolate e caramelo: é um exemplo perfeito de como iluminar de forma natural um cabelo castanho com resultados muito favorecedores. Os tons de caramelo ajudam a contornar sutilmente o rosto, com destaques mais claros nas pontas para proporcionar maior comprimento

Mechas claras são ideais para realçar cabelos castanhos quentes com tons acobreados. É uma aplicação mais intensa na zona da testa para alongar e tonalidades mais escuras na parte interna.