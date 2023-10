Aos 80 anos, Carolina Herrera revela suas regras para ter estilo em qualquer idade

Nada envelhece mais uma mulher do que fingir que ainda é jovem, Carolina Herrera me diz com seu alegre sotaque venezuelano.

Ela pode completar 80 anos em janeiro e ainda ser o rosto e a personalidade da grife que criou há quase quatro décadas, mas quando se trata de vestir-se depois dos 50, a estilista não mede as palavras.

‘Uma mulher deve envelhecer graciosamente, e não tentar ter uma idade que não tem ou parecerá ridícula. Vejo muitas mulheres na rua e, de costas, ficam muito bonitas com seus cabelos longos e suas saias pequenas. Mas quando eles se viram... aargh, eles são antigos!’

OS SEGREDOS DO ESTILO SEM IDADE DE CAROLINA

Conheça o seu estilo

Quando você chega a uma certa idade, deve ter cuidado com o que fica bem em você. Você deve desenvolver seu próprio senso de estilo.

É difícil definir e é muito pessoal. Não se trata apenas das roupas que você veste, mas de como você as veste. Reflete seus gostos – a maneira como você vive, a maneira como você tem sua casa, a arte que você gosta. É um pouco de tudo.

Quando você envelhece, não pode continuar usando as coisas que usava quando era jovem. Você já fez isso. A moda é algo mágico – está mudando o tempo todo, então você também deve mudar.

Um item obrigatório

Carolina Herrera/ Reprodução

A melhor coisa que uma mulher pode comprar é um espelho de corpo inteiro. É muito importante porque você pode ver o que está faltando ou o que deve acrescentar ao seu visual.

Sempre . . .

Invista em uma blusa branca clássica. Eu sempre os amei. Eu os uso casualmente e como parte de uma roupa de noite. Eles são meu cobertor de segurança.

. . . e nunca

Use minissaias. Uma minissaia é para meninas. Quanto aos biquínis, deixei-os para trás quando tinha quase 40/50 anos. E eu não uso jeans. Não tenho a idade certa para eles. Jeans também são para jovens. Passe para algo novo.

Mangas são importantes

As mangas emolduram o rosto de uma mulher e dão intensidade ao look. Você pode ter o vestido mais lindo com todos os detalhes da saia - e aí você se senta à mesa de jantar e tudo desaparece.

LEIA TAMBÉM: Como usar tênis com elegância e glamour aos 60 anos: até Carolina Herrera aprovaria

Preto é chato

Carolina Herrera/ Reprodução

À medida que as mulheres envelhecem, elas jogam pelo seguro vestindo preto. Mas durante o dia, o preto drena muito.

Torna-se como um uniforme. Todo mundo está vestindo preto e isso é chato. Não me importo de usar preto à noite – um vestidinho preto chique é fantástico – mas durante o dia gosto de usar um pouco de cor. É muito mais lisonjeiro.

Encontre um bom alfaiate

Você pode comprar roupas em lojas de rua de qualquer idade, desde que saiba o que combina com você. É por isso que digo que você precisa desenvolver seu próprio estilo. E se precisar investir em uma pequena alteração aqui e ali, então é um dinheiro bem gasto.

O ajuste é muito importante. Os ombros devem estar no lugar certo, por exemplo.

Evite mostrar muito a pele

Um pouco de decote pode ser sexy, mas mostrar demais? Estar quase nu? Isso não é bom. Uma mulher deveria ter um pouco de mistério.

Adicione um pouco de brilho

As joias são maravilhosas para adicionar luz ao seu rosto. Sempre uso brincos e acho que um colar de pérolas ou bijuterias alegram.

Não exagere no Botox

Acredito muito em cuidar da sua pele - ela deve estar limpa e fresca, não importa a sua idade.

Procuro uma pessoa ótima que me dê tratamentos e um pouco de Botox. Mas não acredito em grandes mudanças.

Vejo amigas mulheres e penso: ‘O que aconteceu com os lábios dela?’ Ela os fez maiores. Mas se você não nasce com lábios mais carnudos, por que quer que eles sejam grandes? Você vai parecer um palhaço.

Vá para o natural

Em uma certa idade, acho que a maioria das mulheres prefere cabelos mais curtos. Não acho que cabelo comprido até aqui [ela faz uma mímica passando pelos ombros] pareça certo.

Ultimamente tenho admirado mulheres com cabelos prateados ou brancos, mulheres que deixaram a cor crescer. Estou fascinada por isso. Eu adoraria fazer isso, mas não gosto da ideia do estágio intermediário.

E finalmente . . .

Não há nada de errado em envelhecer. O que há de errado é se você tentar pará-lo.

Tenha confiança em você mesma e no seu estilo. Vista o que você acha bonito. Se ainda achar difícil, pergunte a alguém em cuja opinião você confia; alguém que lhe dirá a verdade sobre as roupas que você está vestindo. Não ‘oh, você está fabuloso com essa roupa!’ e então eles se viram e dizem aos outros amigos: ‘Vocês veem a aparência dela?’

Você não precisa ser uma vítima da moda e não precisa se vestir à moda antiga. Você tem que se vestir de uma maneira que combine com sua personalidade e em qualquer fase da vida.

E a partir de uma certa idade você não pode mais ser tímido.

Eu costumava ser tímido. Não mais. Seria ridículo na minha idade. Deixe sua personalidade aparecer.

LEIA TAMBÉM: Perfumes ‘fedidos’ e que não agradam todo mundo