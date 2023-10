Uma sorte intuitiva chega essa semana para 3 animais do horóscopo chinês

Mais uma semana de outubro de 2023 se desenrola e alguns signos do horóscopo chinês recebem uma intuição e sorte poderosa para lidar com algumas questões.

Confira quais são:

Rato

Signo dos nascidos em 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

As energias de intuição e sorte ajudam a potencializar sua criatividade; hora de encontrar saídas infalíveis para problemas e traçar novos projetos de sucesso. Tenha força de vontade para lutar por aquilo deseja, sempre com otimismo e abertura para receber novidades. Se aventure e encontre suas paixões.

Búfalo

Signos dos nascidos em 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

A intuição em alta o ajudará a agir com ainda mais determinação para construir sua sorte e estabelecer novos objetivos. Permita que a expansão e desenvolvimento aconteça em seus projetos, negócios e trabalho. Conselhos financeiros podem vir em boa hora. No amor, uma conexão muito forte veio para ficar.

Tigre

Signo dos nascidos em 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Sem hesitar, sua intuição falará muitas coisas para você e ajudará na sorte. É hora de se ouvir com motivação e energia para colocar em prática. Cuidado apenas com a ansiedade e impulsividade; é hora de renovar as energias para atrair a tranquilidade e movimentos positivos. A vida amorosa também pode ser renovada.

