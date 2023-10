Perfumes ‘fedidos’ e que não agradam todo mundo

Se identificar com um perfume é algo muito pessoal, por isso, ao mesmo tempo que algumas fragrâncias podem ser as favoritas para algumas pessoas, elas podem ser as mais odiadas por outras.

Pensando nisso, o youtuber Taiguara Almeida listou as fragrâncias consideradas as mais ‘fedidas’, ou seja, que mais incomodam alguém caso sejam utilizadas de forma incorreta. Confira!

Kouros - Yves Sant Laurent

As notas de topo são Aldeídos, Coentro, Sálvia Esclaréia, Artemísia e Bergamota. As notas de coração são Patchouli, Cravo, Vetiver, Gerânio, Canela, Jasmim e Raíz de Orris e as notas de fundo são Civeta, Mel, Couro, Almíscar, Musgo de Carvalho, Âmbar, Fava Tonka e Baunilha.

Sr. N - Natura

As notas de topo são Limão, Gálbano e Toranja. As notas de coração são Artemísia, Lavanda e Cardamomo e as notas de fundo são Patchouli, Vetiver e Baunilha.

Índia Misteriosa - Mahogany

As notas de topo são Abacaxi, Melão, Pêssego, Bergamota, Mandarina e Limão. As notas de coração são Mimosa, Tuberosa, Jasmim, Lírio e Lótus e as notas de fundo são: Patchouli, Sândalo, Fava Tonka e Cedro.

Fabio Jr. Man - Jequiti

As notas de topo são Pimenta Rosa, Noz-moscada, Cardamomo, Bergamota e Limão. As notas de coração são Jasmim, Folha de Violeta, Gerânio, Lavanda e Agulhas de Cedro e as notas de fundo são Madeira de Âmbar, Almíscar, Patchouli e Vetiver.

Elysée Succès - O Boticário

As notas de topo são Ameixa, Cassis, Ládano e Bergamota. As notas de coração são Rosa Negra, Rosa de Maio, Peônia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Baunilha, Patchouli, Cedro, Musgo e Almíscar.

