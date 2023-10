Kate Middleton desafia Carolina Herrera e veste jeans confortável e elegante, perfeito para mulheres de 40 anos

Os jeans são uma das peças mais básicas do guarda-roupa, mas isso não significa que sejam menos elegantes e sofisticados. Existem muitas maneiras de usá-los com estilo e glamour, sem comprometer o conforto e a facilidade de uso, o que é uma das características desta peça essencial nos guarda-roupas.

Kate Middleton brilhou com um jeans confortável e elegante

Existem diferentes designs, cortes e estilos de jeans, por isso encontrar aquele que favoreça mais a figura é a chave. O importante é sentir-se muito à vontade com as roupas para criar combinações interessantes.

Nesse sentido, Kate Middleton demonstrou um ótimo visual com jeans escuros, uma moda muito simples, mas muito chique e atemporalmente fabulosa.

A Duquesa de Gales é uma daquelas pessoas que confirmam que não é necessário usar muitas cores ou roupas extravagantes para parecer espetacular. Às vezes, o clássico é o mais elegante, pois não é preciso ostentação para se destacar.

Em um evento recente ao lado de seu esposo, o Príncipe William, Kate Middleton usou a roupa mais simples e parecia absolutamente divina, oferecendo a melhor ideia para um visual casual em um dia de descanso, descontraído, mas muito elegante.

Kate Middleton não perdeu a oportunidade de desafiar Carolina Herrera e vestiu jeans

A membra da família real britânica usava jeans justos com um suéter branco e tênis, complementando o visual com um blazer azul brilhante, cabelos soltos e joias discretas. É um tipo de roupa que pode ser uma opção rápida para qualquer evento.

Por outro lado, Kate Middleton também ignorou as recomendações de Carolina Herrera quanto ao uso de jeans. Segundo a estilista, “jeans são para os jovens” e uma mulher com mais de 40 anos não deveria usá-los. No entanto, a esposa do herdeiro do trono britânico não perdeu a oportunidade de parecer radiante com uma peça que a empresária venezuelana desaprova.