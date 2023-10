Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Akaia

Você é um ser maravilhoso, cheio de bondade e generosidade, que está sempre disponível para ajudar. O que você fizer hoje será recompensado com bênçãos. Tenha tranquilidade e alcance seus objetivos.

Touro - Arcanjo Eliel

Se você se sente sem forças, não pare no caminho porque nada pode te impedir de alcançar a meta que é o sucesso. Uma energia poderosa irá ajudá-lo a superar todos os obstáculos em sua mente.

Gêmeos

Arcanjo Darachiel

O confronto não leva a lugar nenhum se não houver raciocínio e reflexão do outro lado. Você é bondade e amor, por isso deixe o tempo passar para que os rancores se acalmem.

Câncer - Arcanjo Amiel

Se você fechar seu coração, não receberá todas as bênçãos que merece. Abra-se para o mundo e verá que as coisas mudam. Os caminhos para seguir em frente com generosidade e bondade são abertos.

Leão - Arcanjo Samahel

A paz não pode ser obtida pela força. Com amor, paciência e tolerância você garantirá que todas as coisas boas cheguem até você. O dom da sabedoria para encontrar o caminho correto para o bem está em você.

Virgem - Arcanjo Caphael

O amor entra em sua vida como um remédio para curar seu coração. Deixe-se levar para receber as bênçãos.

Libra - Arcanjo Fanuel

Se você sente que a tristeza não vai embora, procure dentro do seu coração aquele detalhe que te faz sorrir. Você está sempre acompanhado e terá o caminho iluminado para que possa sair daquela energia que não te permite seguir em frente.

Escorpião - Arcanjo Haniel

Se você procurou uma maneira de corrigir seus erros, sua missão é realizada e não deve se preocupar se os outros não apreciarem isso. Lembre-se de que o que você fez o tornou uma pessoa melhor.

Sagitário - Arcanjo Miguel

As decisões podem doer agora, mas você sabe que com o tempo será algo importante. Você é protegido das energias negativas e terá forças para continuar

Capricórnio - Arcanjo Natanael

Quebre as barreiras que o impedem de ver o amor e a generosidade dos outros e encha-se de bondade para seguir em frente. Uma luz o protege e dá forças.

Aquário - Arcanjo Órion

Você é força para todos, então continue seguindo em frente para conseguir tudo o que se deseja realizar. O amor e generosidade curam seu coração.

Peixes - Arcanjo Gabriel

Esse magnetismo especial, esse amor que você irradia do coração é o que tem permitido que você esteja rodeado de energias positivas. Os momentos difíceis sempre passam.

