Estudo da Harvard revela que o alecrim é excelente para combater o estresse. Como usá-lo?

A Universidade de Harvard revelou todas as propriedades do alecrim, e resulta que é um excelente aliado para combater o estresse e a perda de memória.

Mas não é só isso, pois de acordo com o que a psiquiatra nutricional Uma Naidoo, da Escola de Medicina desta universidade renomada, detalhou, as mais recentes pesquisas apoiam as diversas propriedades antioxidantes e protetoras do cérebro oferecidas pelo alecrim.

Por isso, esta erva funciona para prevenir diferentes doenças relacionadas ao cérebro, como o Alzheimer, a demência e a depressão, mas também melhora os sintomas causados pelo estresse e ansiedade.

O alecrim, a erva que alivia o estresse e melhora a memória

A pesquisa sobre os efeitos terapêuticos do alecrim sugere que o uso da erva e seus extratos pode ajudar a aliviar a dor (analgesia) enquanto atua como um tônico para o sistema nervoso, aliviando os sintomas de estresse, depressão e ansiedade", explicou a psiquiatra nutricional, Uma Naidoo, sobre o alecrim.

As pesquisas conseguiram comprovar que a erva Salvia rosmarinus (alecrim), pertencente à família de plantas Lamiaceae, pode prevenir o envelhecimento cerebral.

Desta forma, a capacidade terapêutica do alecrim em relação à prevenção da doença de Alzheimer parece ser muito promissora, embora sejam necessários mais estudos.

Até sugere-se que o alecrim pode ser extremamente útil para aqueles que sofreram um derrame cerebral.

Também, um estudo realizado por outro grupo de pesquisa encontrou que as pessoas que tomavam 2 colheres de chá (4 gramas) de alecrim em 2/3 de xícara (150 ml) de água por dia, sentiam-se menos cansadas no trabalho.

Um estudo da Healthline descobriu que tomar 500 miligramas de alecrim em comprimidos duas vezes ao dia reduzia consideravelmente os níveis de ansiedade, além de melhorar a memória e a qualidade do sono.