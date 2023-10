Essas são as moedas mais RARAS e mais CARAS do Brasil Imagem: reprodução TikTok (@rnfcolecoes)

Colecionar moedas não é um hobby muito comum. Contudo, você pode se surpreender com os valores que alguns colecionadores podem desembolsar por uma única moeda.

Confira a seguir as moedas mais RARAS e mais VALIOSAS do Brasil!

400 réis de 1843

Com uma tiragem de apenas 161 unidades, essa é uma das moedas mais raras de ser encontradas, segundo o TikTok RNF Coleções. De acordo com a página especializado, uma destas moedas foi vendida em 2010 por US$ 29.900,00, cerca de R$ 150 mil na cotação atual

4 mil réis de 1822

Ainda na casa dos réis, outra moeda rara é o item de 1822. Existem apenas 5 moedas do tipo que se tem notícia, com uma delas sendo vendida em 2014 por US$ 49.937,50, mais de R$ 251 mil.

10 mil réis de 1724

Um pouco mais antiga e ainda mais rara, uma destas moedas do período colonial foi vendida em janeiro de 2011 por mais de US$ 60 mil (R$ 302 mil).

100 réis de 1844

Segundo o TikTok existem apenas três destas moedas. Em maio de 2008 uma delas foi vendida por US$ 84.375,00 (mais de R$ 425 mil).

10 mil réis de 1922

Com apenas 6 moedas produzidas, foi o último ano em que o Brasil cunhou moedas de ouro. Em janeiro de 2014 uma delas foi adquirida por US$ 105.750,00 (mais de R$ 532 mil).

6.400 réis de 1732-B

Com duas unidades produzidas na Casa da Moeda da Bahia, foi vendida em janeiro de 2015 por mais de US$ 146 mil (R$ 735 mil).

6.400 réis de 1822

Conhecida como ‘Peça da Coroação de D. Pedro I’, teve 16 unidades produzidas e foi vendida por quase US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) em janeiro de 2014.

Veja mais detalhes sobre estas moedas a seguir:

