Conheça a oração de São Geraldo Magela, padroeiro da maternidade

Em 16 de outubro foi celebrado o dia de São Geraldo Magela. Considerado o padroeiro da gravidez, maternidade, fertilidade e daqueles que são falsamente acusados de algo, São Geraldo é buscado por pessoas que desejam apoio para gestar e para serem inocentadas após falsas acusações.

A história de São Geraldo Magela começa com seu nascimento no ano de 1726, em uma comunidade italiana na região da Basilicata. Ainda jovem, ele viu o pai falecer e precisou assumir a função de manter sua casa.

Alfaiate, Geraldo construiu seu próprio negócio e se dividia entre sustentar a família e auxiliar os necessitados.

Ainda jovem ele foi aceito na Congregação do Santíssimo Redentor onde atuou como alfaiate, jardineiro, enfermeiro e porteiro. Até que em 1745 foi acusado injustamente de engravidar uma mulher, que desmentiu o caso e o inocentou.

Ele também teria previsto a própria morte, deixando a data e o motivo avisados às pessoas próximas. Assim como previsto, Geraldo Magela faleceu no dia 16 de outubro de 1755, e sua morte foi causada por tuberculose.

Poderosa oração a São Geraldo Magela

Se você está em busca de apoio divino para acompanhar sua gestação ou para se livrar de falsas acusações, as orações a São Geraldo Magela podem te auxiliar. Lembre-se de confiar e ter fé nas palavras ditas para que seus pedidos possam ser ouvidos.

“Ó São Geraldo, nós nos alegramos pela felicidade de vossa glória. Nós bendizemos a Deus pelos dons sublimes de vossa graça a vós dispensados com tanta largueza. Nós vos felicitamos por haverdes correspondido fielmente a tanta bondade do Senhor.

Ó São Geraldo, ajudai-nos a imitar a vossa fidelidade à Vontade divina; vosso amor a Jesus Sacramentado; vossa devoção singular a Maria Santíssima; vosso espírito de penitência; a pureza de vossa vida e, enfim, vossa grande caridade para com os pobres, para com as mães e para com os mais abandonados.

Ó São Geraldo, socorrei-nos em todas as nossas precisões espirituais e materiais. Alcançai-nos uma piedosa conformidade nas agruras, doenças e sofrimentos da vida.

Abençoai as mães, de quem sois o especial padroeiro. Protegei nossa paróquia. Alcançai-nos de Deus muitas vocações sacerdotais e religiosas. Orai pela Igreja de Jesus Cristo e pelo Santo Padre, o Papa.

São Geraldo, nosso padroeiro, rogai por nós. Amém”.