Como usar vinagre no xampu para clarear o cabelo e deixá-lo radiante e bonito (DeFodi Images/Getty Images)

Há um truque perfeito para dar um toque de luz aos cabelos sem sair de casa. Trata-se de adicionar vinagre ao xampu e, embora possa parecer estranho, ele produz resultados incríveis em pouco tempo e é totalmente natural.

Vinagre no xampu para clarear o cabelo de forma natural

O vinagre é um ingrediente natural que se encontra em qualquer lar e possui muitos benefícios para melhorar a aparência dos cabelos por várias razões. O vinagre é conhecido por dar aos cabelos um tom mais claro de forma sutil, sem causar os danos dos diferentes corantes químicos ou artificiais disponíveis no mercado.

Além disso, ele também ajuda a eliminar resíduos e acúmulos de diferentes produtos nos cabelos. Isso inclui gel, mousse, cera ou spray, que podem diminuir o brilho dos fios. Da mesma forma, o vinagre ajuda a regular o pH ácido, fortalecendo a cutícula capilar e prevenindo sua quebra.

Além disso, o vinagre controla a caspa devido às suas propriedades antimicrobianas e ajuda a fechar as cutículas capilares, resultando em cabelos mais suaves e fáceis de pentear.

Como usar vinagre no xampu para clarear todo o cabelo de forma natural?

O primeiro passo é misturar o xampu com o vinagre, preferencialmente de maçã. Uma colher de sopa é suficiente. Misture bem antes de aplicar. Em seguida, lave o cabelo como de costume e aplique a mistura nos cabelos úmidos, massageando suavemente o couro cabeludo.

Quanto ao tempo, a mistura deve agir por cerca de 5 a 7 minutos antes de enxaguar com bastante água morna. Depois, condicione o cabelo como de costume e o último passo é enxaguar com água fria para selar todas as cutículas dos cabelos.

O remédio caseiro de vinagre com xampu deve ser usado uma vez por semana para não danificar o cabelo.