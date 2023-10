Casamento diurno: 6 ideias de looks para arrasar no evento

Casamentos diurnos ao ar livre são uma ótima opção para quem quer um evento mais descontraído e intimista. Mas, com tantas opções de looks disponíveis, pode ser difícil escolher o ideal.

Pensando nisso, reunimos 6 ideias de looks para casamento diurno ao ar livre que vão te ajudar a arrasar no evento. Confira!

1. Vestido midi

Vestido casamento diurno/ Reprodução

O vestido midi é uma ótima opção para casamentos diurnos ao ar livre. Ele é elegante, mas também confortável, e pode ser usado em diferentes estilos.

Para um look mais clássico, opte por um vestido midi de cor neutra, como branco, preto ou azul-marinho. Já para um look mais moderno, aposte em um vestido midi estampado ou com detalhes de renda.

2. Saia longa

Vestido casamento diurno/ Reprodução

A saia longa é outra opção elegante e confortável para casamentos diurnos ao ar livre. Ela pode ser combinada com uma blusa ou camisa, e também pode ser usada com um top cropped para um look mais moderno.

Para um look mais romântico, opte por uma saia longa de cor pastel ou com estampa floral. Já para um look mais sofisticado, aposte em uma saia longa de cor neutra, como preto ou cinza.

3. Conjunto de saia e cropped

O conjunto de saia e cropped é uma opção prática e moderna para casamentos diurnos ao ar livre. Ele é fácil de combinar e pode ser usado em diferentes ocasiões.

Para um look mais casual, opte por um conjunto de saia e cropped de jeans ou algodão. Já para um look mais sofisticado, aposte em um conjunto de saia e cropped de seda ou linho.

4. Calça pantalona

A calça pantalona é uma opção elegante e confortável para casamentos diurnos ao ar livre. Ela pode ser combinada com uma blusa ou camisa, e também pode ser usada com um blazer para um look mais formal.

Para um look mais casual, opte por uma calça pantalona de cor neutra, como preto ou cinza. Já para um look mais sofisticado, aposte em uma calça pantalona de cor pastel ou com estampa floral.

5. Jumpsuit

O jumpsuit é uma opção elegante e versátil para casamentos diurnos ao ar livre. Ele pode ser usado em diferentes estilos e ocasiões.

Para um look mais casual, opte por um jumpsuit de cor neutra, como preto ou cinza. Já para um look mais sofisticado, aposte em um jumpsuit de cor pastel ou com estampa floral.

6. Vestido longo

Vestido casamento diurno/ Reprodução

O vestido longo é uma opção elegante e glamourosa para casamentos diurnos ao ar livre. Ele pode ser usado em diferentes estilos, desde o mais clássico até o mais moderno.

Para um look mais clássico, opte por um vestido longo de cor neutra, como branco, preto ou azul-marinho. Já para um look mais moderno, aposte em um vestido longo estampado ou com detalhes de renda.

Com essas 6 ideias de looks, você vai arrasar no seu próximo casamento diurno ao ar livre!

