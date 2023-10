As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (17), segundo o tarot

Terça-feira (17) chegou e para enfrentar este dia da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir quais são as mensagens das cartas do tarot para o seu signo. As revelações são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

A comunicação será a peça-chave para passar por este novo dia, Leão. Portanto, se expresse de maneira clara e não deixe de escutar os demais.

Quando falamos sobre o campo profissional, oportunidades devem surgir, então, aproveite esta fase para mostrar todo o seu potencial e para o quê veio.

Virgem

É hora de revisitar alguns pontos e metas de sua vida, Virgem, e assim verá que talvez algumas coisas já não fazem tanto sentido. Visto isso, não tenha medo de mudar o caminho que deseja seguir e de traçar novos planos.

Sobre o campo familiar, esse será um momento repleto de harmonia e de maior conexão com aqueles que ama.

Libra

A sua intuição estará mais forte do que nunca nesta terça-feira (17), Libra, e você deve confiar nela para tomar qualquer decisão de sua vida, por mais simples que pareça.

Quando falamos sobre o campo profissional, podem surgir oportunidades de mostrar o seu talento, então, não tenha medo de se arriscar.

Escorpião

Para a pessoa de Escorpião, as cartas do tarot reforçam que é hora de cuidar mais de sua saúde mental e emocional. Aproveite as horas livres para fazer aquilo que gosta e, se sentir necessidade, marque uma consulta com um profissional.

Com respeito ao campo amoroso, alguns conflitos devem surgir, mas nada que não possa ser resolvido com uma boa conversa.

