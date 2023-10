5 sinais de que um homem está infeliz em um relacionamento: saiba como notar se ele não quer mais estar com você

Os homens revelam tudo o que queremos saber com o que fazem e deixam de fazer | Pexels (Pexels)

Os relacionamentos amorosos geralmente nos enchem de ilusão no início e nos fazem sentir alegres quando estão estáveis, mas nem todos duram para sempre e nem sempre são cor-de-rosa.

Alguns romances podem azedar com o tempo e se tornar fontes de dor, especialmente quando continuamos apaixonadas, mas sentimos que nosso parceiro não está feliz no relacionamento.

Se começamos a duvidar do amor do outro, a melhor abordagem é sempre conversar sobre isso. No entanto, se ainda não estamos certas de nossas suspeitas ou não estamos prontas para confrontar a situação, podemos observar alguns sinais de que o parceiro talvez não nos queira mais.

5 coisas que delatam um homem infeliz em um casamento ou namoro

Se você não sabe como detectar a falta de amor ou interesse, a seguir, recompilamos cinco indícios de que um homem é infeliz en uma relação amorosa, según Slice.

Brigar por qualquer coisa o tempo todo

É normal que casais tenham desentendimentos, mas quando um homem está infeliz em um relacionamento, ele pode brigar por qualquer coisa, até mesmo sobre o jantar, e se envolver em discussões sem importância até torná-las um problema.

Ele também pode magoar você mencionando algo doloroso do nada, e isso é intencional. A razão é que pode haver ressentimento subjacente, mas ele prefere atacar você em vez de conversar sobre o assunto.

Falta de elogios e gratidão

As expressões verbais de afeto, reconhecimento e gratidão são extremamente importantes para um relacionamento saudável. Diariamente, os casais devem agradecer um ao outro, elogiar e expressar o quanto se amam.

No entanto, se o seu amado parou de fazer isso e não demonstra apreço pelo quão incrível você é ou pelo seu novo visual, é um grande indício de que ele pode estar infeliz no relacionamento e não queira mais continuar com ele.

April Masini, colunista de conselhos sobre relacionamentos, aconselhou a fazer elogios ao parceiro e observar como ele reage para verificar se ele esqueceu suas boas maneiras ou se algo mais está acontecendo.

Evita ter conversas necessárias

Um homem infeliz em um namoro ou casamento pode constantemente adiar conversas importantes, o que só faz com que os problemas entre vocês cresçam.

Se ele está descontente, você verá que ele se distancia ou tenta varrer os problemas para debaixo do tapete. Isso pode ser frustrante, mas não aborde os problemas em brigas que não têm relação, deixe a situação esfriar, mas não espere muito.

Quase nunca está em casa

Se você mora com o seu amado, uma ação que denuncia a insatisfação na relação é a constante ausência em casa. Ele se esforça para sair com amigos, chega tarde depois do trabalho, vai à academia...

Enfim, ele se envolve em uma série de atividades que demonstram que prefere investir o tempo dele em outros lugares ou está prolongando o processo de chegar em casa, possivelmente para evitar você, o que é muito ruim.

Diminuição da intimidade

Um dos sinais mais óbvios de que um homem parece não estar feliz é a falta de interesse em ter relações íntimas. No entanto, isso também pode estar relacionado ao estresse ou a agendas agitadas.

Nesse caso, tente organizar tudo para reacender a chama da paixão. Se mesmo com todo esse esforço ele não estiver interessado, algo está acontecendo e é importante conversar o quanto antes.