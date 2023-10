Você tem? Moeda de 25 centavos pode valer R$ 1 MIL! Se apresentar erro de confecção

Com o avanço tecnológico e a facilidade de efetuar pagamentos apenas utilizando o celular, não são todas as pessoas que costumam andar com ‘dinheiro vivo’, seja moedas ou notas.

Porém, quem ainda possui esses itens, seja em um cofrinho ou na carteira, pode tirar a sorte grande, caso possua uma moeda rara, que pode valer muito mais do que aparenta.

Para uma moeda ser considerada valiosa, ela precisa apresentar algumas características distintas, como uma baixa quantidade de confecção, ser um item comemorativo ou ainda apresentar algum erro.

A moeda que você confere a seguir, por exemplo, faz parte deste terceiro grupo. O item no valor de 25 centavos foi cunhado em 2022 e, segundo o TikTok ‘Numismática JF’, pode render até R$ 1 mil ao proprietário, caso ela apresente o defeito ‘batida dupla’, que consiste na moeda ser cunhada duas vezes.

Veja mais detalhes:

