Você sabia? Mudanças no clima podem afetar negativamente o sabor da cerveja

A cerveja é uma das bebidas favoritas e mais consumidas no Brasil. Contudo, as mudanças climáticas, com efeitos cada vez mais negativos, podem mudar até mesmo o modo de produção da bebida, de acordo com um estudo publicado na revista científica ‘Nature Communications’.

De acordo com o estudo, a produtividade do lúpulo, matéria-prima da cerveja, vem caindo nos últimos anos. O aumento de temperatura e a previsão de pouca chuva nos próximos anos pode agravar o problema.

O lúpulo é o que dá o amargo característico da bebida e o bom desenvolvimento da planta depende da combinação de clima e solo.

Ou seja, alterações drásticas nestes dois compromete a qualidade das flores da planta, podendo diminuir o teor de alfa-ácido, composto encontrado nas flores e que dá o gosto amargo na cerveja, segundo o ‘Globo Rural’.

Pesquisadores da Universidade de Ciências da Vida de Praga estudaram dados da Alemanha, Eslováquia e República Tcheca, que correspondem a 90% da produção de lúpulo na Europa.

Segundo os dados, caso a atual situação se mantenha, até 2050 a produtividade da planta pode cair entre 4,1% a 18,4%. Já a produção de alfa-ácidos pode cair até 39,5% no mesmo período.

Os autores informam que a substância pode perder até 30% da intensidade, principalmente nas regiões sul da Alemanha e da Eslováquia.

Mesmo não sendo investigado no estudo, os efeitos da produção de lúpulo também podem afetar a produção nacional. Segundo a matéria, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, contudo importa da Alemanha e dos Estados Unidos quase a mesma quantidade que consome.

“Como o cultivo está restrito a regiões pequenas, com condições ambientais normalmente adequadas, existe um sério risco de as ondas de calor e secas extremas, possivelmente intensificadas pelas mudanças climáticas, afetarem a qualidade e a quantidade da produção”, diz a publicação científica.

