No dia de Santa Edwiges, descubra uma poderosa oração para ajudar a quitar as dívidas

No dia 16 de outubro é celebrado o dia de Santa Edwiges. Também conhecida como a padroeira dos endividados, a história da santa remonta à Polônia do século XIII. Ela teria dedicado sua vida a ajudar os outros e cuidar de pessoas necessitadas.

Devido a sua generosidade e por estar diretamente ligada a ações de caridade, a imagem de Santa Edwiges acabou se tornando um símbolo de esperança, suporte e acalento aos que passam por momentos de grandes dificuldades financeiras.

Por isso, se você está passando por uma situação desesperadora envolvendo grandes dívidas e não sabe como começar a se organizar, pedir a orientação e o apoio de Santa Edwiges pode ser bom começo.

Para que a oração à Santa Edwiges seja efetiva, você deverá recitar as palavras com fé e lembrar de que não escapará de suas dívidas, mas sim encontrará soluções e medidas para começar a melhorar suas condições.

Com o coração aberto, lembre-se de buscar por maneiras de solucionar suas questões financeiras mantendo a fé de que tudo irá melhorar. A orientação valiosa de Santa Edwiges certamente poderá ser um empurrão inicial em busca de uma vida financeira estável.

Oração de Santa Edwiges para quitar as dívidas

“Santa Edwiges, vós que na Terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e no Céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, suplicante te peço que sejais a minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito. Fazei que a miséria que me cerca se afaste de mim. Santa Edwiges, a vós recorro; vós que sois a única que no Céu tereis a felicidade de abraçar a Jesus Cristo, alcançai-me de Deus o auxílio de que urgentemente necessito. (Faça seu pedido). Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edwiges, rogai por nós, Amém”.

Fonte: Terra