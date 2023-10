Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 20 de outubro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de outubro de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar:

Áries

Momento de se libertar do passado e fazer crescer o seu presente para formar um futuro melhor. Os problemas serão resolvidos. Serão alguns dias para pagar dívidas e colocar seus pagamentos em dia.

Você faz algumas compras de última hora. Lembre-se que você não deve brincar com dois amores ao mesmo tempo. Um amor do signo fala sobre formalidade em sua vida.

Faça um curso que o vai ajudar muito no futuro.

Touro

Lute sempre pelos seus ideais e não se deixe manipular por ninguém, pois o seu signo sempre encontra o sucesso e, acima de tudo, não desista. Seja consistente em sua vida profissional.

Dias de pressa para saldar dívidas e colocar as despesas em dia. Não brigue mais no seu ambiente de trabalho, lembre-se que tudo acontece, então tenha calma e analise sempre o que você vai falar.

Você ganha dinheiro extra para comissões. Você decide vender seu carro para comprar um mais novo. Não pense no que não é e mais no amor; você decide com quem ficar ou com quem não ficar, e lembre-se que o que há de mais lindo em um casal é a convivência.

Gêmeos

Seu sucesso é resultado de suas boas decisões, por isso você deve se cercar de pessoas positivas. Sempre em sua vida você precisa de autocontrole em seu caráter e determinação em suas ações.

Dias de muito trabalho, lembre-se que você deve se administrar mais em tudo no trabalho para não ter problemas com seus superiores.

Tente não falar mais tanto sobre sua vida pessoal. Lembre-se que seu signo é muito cercado de fofocas e más intenções, por isso recomendo ser mais discreto. Não brigue mais tanto com seu parceiro.

Câncer

Momento de força espiritual pode criar a vida que você deseja. Não invente desculpas para não ser feliz e suas necessidades serão resolvidas com mais abundância.

Você faz um curso. Você recebe dinheiro extra por suas comissões. Não procure aquele amor que foi embora, lembre-se que se ele não fala com você é porque não está interessado.

Feche esse círculo na sua vida e tente conhecer pessoas mais compatíveis. Um novo amor vai te dar algo que você vai gostar muito. Não pense mais nisso e decida começar esse negócio, será ótimo para você.

Leão

Hora de se cercar de pessoas mais positivas como você e tentar não se misturar com amores tóxicos que só tiraram sua boa sorte e energia.

Acredite mais em si mesmo e a ser mais decidido em suas ações para alcançar o sucesso. Dias de muitas surpresas agradáveis ao seu redor, mas de muita pressão em termos de trabalho devido ao final do mês e mudanças nos projetos da empresa.

Procure estar muito atento a tudo o que eles lhe dizem e propõem em relação a assuntos de trabalho. Você deve agora deixar de lado o sexo sem motivo e procurar alguém mais estável em sua vida. Não pense mais que os outros querem só o machucar.

Virgem

Semana de desafios que deverá enfrentar. São momentos para crescer pessoalmente e deixar para trás tudo o que não era para você.

Dias para organizar a papelada para seu diploma universitário e documentos de imigração. Semana de reuniões no seu trabalho para as mudanças do próximo mês e você recebe um bônus pelas suas comissões.

Tente economizar e pagar dívidas para melhorar sua economia. Cuide dos problemas de dor no pescoço causados pelo estresse. Tenha cuidado com o amor, principalmente em questões de traição. Se você perceber que seu parceiro não se sente mais confortável com você, tente reservar um tempo e ficar sozinho para analisar sua situação.

Libra

Tenha planos ambiciosos para que a riqueza ilimitada chegue até você. Para isso, você deve aprender a se cercar de pessoas poderosas e inteligentes.

Você terminará ou decidirá estudar, isso o ajudará a crescer profissionalmente e a melhorar sua renda. Você é o comunicador do Zodíaco, então não hesite em continuar estudando e se preparando.

Você também resolverá uma questão jurídica com sucesso. Não procure aquele amor que foi embora, lembre-se que tudo que acontece tem um motivo, então não fique deprimido por pessoas que não te valorizam. Chance de constituir família.

Escorpião

Serão dias de mudanças positivas em sua vida, é a sua oportunidade de mudar de emprego para um melhor, ou de aceitar uma proposta para ir morar fora do país e crescer na carreira.

Supere obstáculos, pois você é forte e poderoso. Não se deixe derrotar por nenhuma situação complicada. Pelo contrário, que cada contratempo o torne mais resistente.

Cuide dos problemas de depressão e ansiedade. Seu signo é água e por isso você é muito sensível, então experimente fazer um curso de cura energética e dar um passeio.

Sagitário

A felicidade reinará e são tempos para fazer mudanças radicais em sua vida e em seus pensamentos. Você deve deixar de lado as indecisões e enfrentar o seu destino com muita força para que tudo se resolva sem complicações.

No campo profissional você deve continuar com suas relações públicas e política para avançar na carreira, lembre-se que seu signo domina tudo relacionado à interação com pessoas muito importantes e esta é a sua hora de brilhar.

Você vai mudar seu visual e fazer alguns ajustes cosméticos, você é o mais vaidoso e estará no seu melhor. Você receberá um presente surpresa de um novo amor em sua vida.

Capricórnio

São momentos para deixar para trás todos aqueles problemas que você teve com pessoas tóxicas, alcançando mais riqueza e estabilidade emocional.

Você terá uma semana agitada, com compromissos e pagamentos bancários; lembre-se que você deve sempre cumprir seus compromissos e não deixar suas dívidas em último lugar.

Serão alguns dias de muita felicidade, você receberá um pedido formal de amor ou casamento, ou seja, o carinho que você tanto esperava estará ao seu lado. Tente ir ao seu médico. Você já está preparando suas férias de final de ano e comemorando.

Aquário

No nível pessoal, tome cuidado com seus problemas de raiva, seu signo às vezes diz palavras que magoam muito os outros, tente se medir e ser mais cauteloso, principalmente com as pessoas que você deseja em sua vida.

Não é momento de desanimar na evolução e estudos, você deve continuar seus estudos, pois isso o tornará grande no futuro e lhe trará prosperidade. O amor verdadeiro veio para ficar.

Você terá sucesso em tudo que fizer; No entanto, tome cuidado com a arrogância, pois ela pode atrair energias negativas ao seu redor. Você terminará de pagar uma dívida, o que o deixará mais tranquilo. Comece a levar uma vida mais saudável.

Peixes

É hora de parar de se sabotar com pensamentos pessimistas. Você já está atravessando o caminho do sucesso, é melhor ter comunicação com quem está ao seu redor e isso sempre lhe dará oportunidade de crescimento econômico.

O amor não está relacionado ao trabalho, procure não se envolver com nenhum dos seus colegas de trabalho, nem mesmo flertes ou algo só sexual. Você continua com as mudanças na casa e pensa em reformar o local onde mora no momento.

Você se lembra de alguém que não está mais com você, e como estamos na época do perdão, procure conversar com essa pessoa especial e dizer o que você sente para estar em paz.