Essa é a razão pela qual gostamos do cheiro de chuva, explicada pela ciência

O olfato é um dos sentidos mais misteriosos, embora seja frequentemente esquecido. Esse sentido nos permite detectar odores que fornecem informações sobre o ambiente ao nosso redor. Sem dúvida, um dos aromas que as pessoas costumam apreciar é o cheiro da chuva.

Esse cheiro, que a terra emite depois de molhada, é um dos favoritos de muitas pessoas ao redor do mundo. De maneira estranha, esse aroma está associado à própria vida e à ideia de que dias melhores virão. Isso ocorre porque nosso olfato nos permite experimentar diferentes sensações com base nos odores que percebemos. Assim como existem odores fétidos que podem nos causar náuseas, como alimentos deteriorados, existem outros aromas que nos envolvem em um prazer irracional, como o cheiro do pão saindo do forno, que abre nosso apetite.

No entanto, a sensação do cheiro da chuva é de completa calma e relaxamento, mas muitos de nós não entendemos muito bem por que isso acontece, e é por isso que recorremos à ciência para descobrir.

A que cheira a chuva e por que desfrutamos desse aroma

O cheiro de chuva é na verdade conhecido como petricor, pois é uma das principais substâncias que compõem esse aroma, mas além disso, outros compostos ajudam a formar essa característica fragrância. O cheiro de chuva é principalmente o resultado da combinação de petricor e geosmina. Essas duas substâncias são encontradas no solo e nas plantas.

Por um lado, o petricor é um óleo presente nas plantas que contribui para o processo metabólico delas. Normalmente, esse óleo cai das folhas e se acumula no solo, mas durante a chuva, essa substância é liberada junto com as gotas de água e fica retida em forma de pequenas bolhas que eventualmente se rompem no ar, liberando seu aroma. A geosmina, por outro lado, é uma substância produzida por cianobactérias presentes no solo, e seu cheiro só é perceptível quando a terra fica úmida.

O que realmente faz com que gostemos tanto desse cheiro, além dos componentes químicos, é o seu valor evolutivo. Os odores têm a capacidade de ativar conexões neuronais correspondentes a diferentes sensações, e algumas dessas associações são herdadas de nossos antepassados. A chuva era vista como um indicador de que o período de seca estava chegando ao fim, o que significava que as colheitas amadureceriam. Por essa razão, associamos o cheiro de chuva a algo positivo.