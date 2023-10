Corte Pixie Undercut: 6 cortes de cabelo modernos e rejuvenescedores em 2023

O corte Pixie Undercut é uma das opções mais ousadas em cortes de cabelo. Além disso, transmite muita força e empoderamento.

Ele fala de uma mulher que dita suas próprias regras e que quer se mostrar ao mundo de uma forma livre e genuína.

Neste corte de cabelo, as feições ficam à mostra, portanto, há outras duas características que ganham grande importância: as sobrancelhas e os lábios.

Corte pixie undercut em cabelos grisalhos

Por suas diferentes tonalidades e texturas, os cabelos grisalhos são um dos candidatos perfeitos para usar um corte pixie, já que naturalmente o cabelo tem corpo e textura.

Corte pixie undercut e com degradê

Outra tendência atual para usar o corte pixie undercut é criar graduações de modo que as camadas de cabelo aumentem de comprimento conforme se aproximam da coroa, onde o comprimento já é bem maior. Também é possível incorporar desenhos geométricos em relevo.

Corte de pixie undercut com topete desfiado

Existe outro tipo de corte que apresenta camadas mais uniformes e brinca com a textura das mesmas. Para pentear este tipo de corte, o ideal é usar um spray texturizador e aplicá-lo nas áreas onde o cabelo está mais comprido.

Corte pixie undercut com franja curta

Embora a ideia geral atribuída ao corte pixie seja o cabelo longo e desfiado, é certo que também pode ser usado com um cabelo curto. Este é muito mais confortável e mais fácil de pentear. Se você quiser usá-lo desarrumado, basta aplicar um pó de textura.

Corte pixie undercut com muito contraste

Uma das grandes vantagens do pixie é que você pode brincar muito com os comprimentos dos cabelos. Nesta proposta vemos como se apresenta uma parte muito raspada e a outra com camadas muito longas. Isso dá muito jogo na hora de elaborar penteados, pois pode-se trançar, ondular ou prender.

Corte pixie undercut ao estilo fantasia

Se você sempre quis experimentar cores fantasia nos cabelos, esta é a sua oportunidade, pois, de acordo com os especialistas, os cabelos curtos são muito mais resistentes às descolorações e às colorações, pois, logicamente, eles estão mais saudáveis. Você notará como a cor vai se desbotando gradualmente e ficará em um doce tom pastel.