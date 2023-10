As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda-feira (16), segundo o tarot

Mais uma semana começou e para enfrentá-la da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir quais são as mensagens das cartas do tarot para o seu signo. As revelações são para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você se comprometeu com diversas tarefas, Sagitário, e por mais difícil que isso pareça será preciso que você as cumpra, pois caso contrário afetará bastante a sua credibilidade. Quando passar por esta fase, será a hora de revisitar algumas decisões que toma. Não tenha medo de negociar ou dizer não.

Capricórnio

Nem sempre o passado é negativo, Capricórnio, e as cartas do tarot revelam que algumas experiências antigas devem servir bastante para que enfrente alguns desafios que devem se apresentar em sua vida nos próximos dias. Viva cada experiência de forma positiva.

Aquário

Uma fase positiva inunda a sua vida neste início de semana, Aquário, e, junto a isso, você deve conhecer uma pessoa especial nestes dias.

Outro ponto de destaque será para o campo financeiro. Esta não é a hora de sair gastando sem pensar.

Peixes

Peixes, está tudo bem ser solicito com os demais, no entanto, não permita que as pessoas abusem de sua bondade, porque isso pode acontecer esta semana. Tendo isso em mente, as cartas do tarot te convidam a definir quem segue em sua vida.

