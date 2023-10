As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda-feira (16), segundo o tarot

Mais uma semana começou e para enfrentá-la da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir quais são as mensagens das cartas do tarot para o seu signo. As revelações são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Diferente de alguns signos aos quais as cartas indicam não dar atenção ao passado, para Leão, a recomendação é diferente. Existem questões que ficaram em aberto e precisam ser resolvidas, pois caso contrário não permitirão que avance em sua jornada. Em linhas gerais, não deixe que isso defina quem você é.

Virgem

Você gastou bastante nos últimos tempos, Virgem, e agora é o momento de se organizar financeiramente porque as coisas podem sair do controle. Não é hora de fazer qualquer tipo de investimento nem sair gastando sem pensar.

Quando falamos sobre o campo financeiro, esta será uma fase bastante positiva e você sentirá como seu parceiro te apoia em qualquer decisão que tomar.

+ Inclua mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura:

Libra

Embora nem sempre todos estejam de acordo, as cartas do tarot revelam que este será o momento em que deve revisitar alguns pontos de seu trabalho e fazer algumas mudanças, Libra. Seguindo por este caminho é que poderá avançar neste campo de sua vida. Não tenha medo de se arriscar e explorar o novo, pois o universo e os astros estão ao seu lado.

Escorpião

Assim como recomendado para Virgem, a pessoa de Escorpião deve ter maior cautela no campo financeiro. Não é hora de sair gastando sem pensar e sim de revisitar certos pontos de sua vida.

Quando falamos sobre o campo profissional, é melhor estar atento pois a traição pode vir de onde menos espera.

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais algumas recomendações de conteúdos de nosso site: