4 perfumes IDÊNTICOS e MAIS BARATOS que o Bleu de Chanel

Se você é antenado no mundo da perfumaria e acompanha as tendências, principalmente sobre aromas importados, sabe que Bleu de Chanel está entre os cinco perfumes mais famosos entre o público masculino.

Todavia, o valor deste perfume não é tão atrativo assim, o que faz com que o sonho de colocar essa fragrância na coleção fique distante.

Neste caso, se você é adepto aos perfumes contratipos ou inspirados, os 4 perfumes que você confere a seguir podem suprir a ausência de um Bleu de Chanel na coleção, pois de acordo com o canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, esses perfumes são parecidos e mais baratos que o original. Confira!

Spirit Unbridled Wind - Lonkoom Parfum

O primeiro deles é Spirit Unbridled Wind, que de acordo com Coloral, apresentador do canal e especialista em perfumes, lembra Bleu na saída, principalmente nas notas cítricas e aromáticas, contudo, a semelhança para por aí, com uma nota em 6,5 de 10 no quesito similaridade.

As notas de topo são Hortelã, Limão, Toranja e Pimenta Rosa. As notas de coração são Jasmim, Noz-moscada e Gengibre e as notas de fundo são Incenso, Cedro, Patchouli, Almíscar, Vetiver, Sândalo e Ládano.

Luar - Pocket Parfum

Um pouco mais caro, Luar, de Pocket Parfum, empresa focada em perfumes contratipo traz mais semelhanças, ficando em 9,2 em similaridade.

Notas de topo são Limão Siciliano, Toranja, Pimenta Rosa, Bergamota, Coentro, Hortelã e Aldeidos. Notas de Coração são Melão, Jasmim, Gengibre e Noz-moscada e as notas de fundo são Ládano, Patchouli, Sândalo, Cedro, Âmbar, Incenso e Madeira de Âmbar.

Blue Concept - I-Scents Premium

O perfume mais barato da lista, porém mais adocicado que Bleu de Chanel. Sua nota de similaridade fica na casa dos 7,5. Além disso, possui baixa fixação.

Vetiver, Frutas Tropicais e Rosa estão nas notas de topo, acompanhas por Toranja, Cedro e Ládano estão no coração e no fundo possui Incenso, Gengibre e Sândalo.

Verticce - Azza Parfums

Assim como Luar, possui similaridade em 9,2, podendo ser a versão ideal para utilizar no dia-a-dia, já que o preço chama a atenção positivamente.

