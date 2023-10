Perfumes masculinos fortes e com alta fixação para você utilizar em dias quentes Imagem: Pexels/Fidel Hajj

Está buscando um perfume masculino forte e de qualidade, que vai fixar na sua pele por horas? Dê uma olhada nos perfumes listados a seguir.

Retirada do canal do YouTube ‘Homem Cheiroso’, a lista traz fragrâncias importadas, nacionais e contratipos para todos os gostos e bolsos, mas que tem em comum a alta durabilidade na pele.

Confira!

Orientica Royal - Amber

Uma fragrância oriental compartilhável, porém com um preço não tão absurdo. Seu aroma lembra o perfume de nicho Erba Pura, de Xerjoff. Um outro ponto positivo deste perfume é que mesmo sendo uma bomba em quesito fixação, pode ser utilizado em dias quentes, algo dificilmente encontrado em perfumes neste estilo.

Na saída possui notas de Bergamota e Notas Verdes, acompanhadas de um coração com notas de Doces, Âmbar, Melão e Abacaxi e finalizando com notas de fundoAmadeiradas, Almíscar e Baunilha.

Eau Fraiche - Azza Parfums

Um dos contratipos queridinhos do momento, tem como inspiração Eau Givrée, de Terre D’Hermes. Possui alta projeção e longa fixação.

Sua nota de topo é Cidra, as notas de corpo são Pimenta Timut e Zimbro e as notas de fundo Amadeiradas e Minerais.

Polo Blue Parfum - Ralph Lauren

Indo para as fragrâncias importadas, a versão Parfum de um dos perfumes mais famosos entre os homens é mais intensa, mas sem perder a agradabilidade e o estilo de aroma limpo.

As notas de topo são Mandarina, Pimenta Rosa e Cardamomo. As notas de coração são Lavanda, Sálvia Esclaréia, Vetiver e Jasmim e as notas de fundo são Carvalho, Olíbano e Patchouli.

Homem Elo - Natura

Assim como o perfume anterior, a linha Homem é uma das mais conhecidas entre homens, porém trazendo toda a qualidade de uma das marcas nacionais mais clássicas da perfumaria.

Lançado este ano, no topo traz Lavanda, Extrato de Lavanda, Pimenta Preta, Estoraque, Bergamota, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Folha de Cidra, Cardamomo, Toranja e Pataqueira. Vetiver, Patchouli, Sândalo, Cedro, Cipreste e Nagarmota ou Óleo de Ciprio são as notas de coração e no fundo traz Âmbar, Fava Tonka, Pralinê, Almíscar, Benjoim e Musgo.

Dior Homme Sport - Dior

Com várias versões disponíveis, é indicado para dias quentes, sem que saía rapidamente da sua pele.

As notas de topo são Limão de Amalfi, Toranja, Bergamota e Resina de Elemi. As notas de coração são Gengibre, Vetiver e Cedro da Virgínia e as notas de fundo são Lavanda, Sândalo e Alecrim.

