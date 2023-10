Os signos do zodíaco podem perder a delicadeza no amor

A intensidade de alguns signos no amor pode formar relações profundas, mas também pode fazer com que uma delicadeza importante seja perdida.

Confira quais são:

Touro

O romantismo, sensualidade e vontade de estabelecer laços do taurino o faz ser intenso em suas paixões. No entanto, ele pode perder o rumo e se tornar indelicado quando deixa a teimosia tomar conta e quer que tudo saia apenas conforme os seus planos. Esse egoísmo tende a ser enxergado como uma “bandeira vermelha” pelos pretendentes.

Câncer

O canceriano sempre luta pelo amor em sua vida e gosta de se sentir desejado. Sua intensidade sentimental fica clara quando ele está interessado, mas pode perder a delicadeza se ele passa a ficar obsessivo e tentar controlar a situação, pois é quando todas as atitudes são levadas a extremos.

Escorpião

O escorpiano é apaixonado e intenso em sua vida amorosa, elaborando conquistas perfeitas que chegam a se aprofundar bastante. No entanto, esse signo também pode perder sua delicadeza no romance quando a insegurança é disparada, o tornando alguém desconfiado e com muitas barreiras para acreditar que o outro pode retribuir o mesmo sentimento. Além do medo, ele colocará provas desgastantes para que cada um prove que é genuíno.

Sagitário

Os romances sagitarianos podem começar com muita paixão e conexão. No entanto, esse signo aventureiro precisa ter cuidado para não perder a delicadeza e transformar a conexão em uma montanha-russa que constantemente busca sentimentos intensos, positivos ou negativos, para manter a novidade.

