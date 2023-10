Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 15 a 21 de outubro de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Não perca tempo em coisas banais e vá direto ao ponto.

Touro

Não se deixe levar pela primeira impressão e prefira dar uma segunda chance.

Gêmeos

Cuidado com as tentações e com a falta de empatia pelos outros.

Câncer

Cuidado com paixões baseada em fantasia, cuidado para não mostrar a realidade difícil, pois ainda é cedo.

Leão

Viva plenamente a sua espiritualidade e fortaleça sua intuição, pois respostas importantes chegam.

Virgem

Mostre ações responsáveis com os outros, mas também faça o mesmo por você e pela sua saúde.

Libra

Qualquer momento ruim nas finanças ou trabalho pode ser superado através da iniciativa, motivação e coragem.

Escorpião

Novos incentivos são sempre motivadores. Renove seus planos.

Sagitário

Aproveite e viva o amor ao máximo, recarregando as energias positivas.

Capricórnio

Semana em que você deve ser extremamente organizado e estabelecer prioridades.

Aquário

Aposte em atividades que fazem bem para você e não apenas naquilo que os outros aprovam.

Peixes

Ver o copo meio cheio ou meio vazio é uma decisão apenas sua.