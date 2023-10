As revelações deste domingo (15) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

A carta “O Imperador” implica que é hora de ser grande em sua vida e você receberá um crescimento profissional que o ajudará a se sentir melhor. Você terá muito trabalho até tarde e reuniões de última hora, mas não se preocupe, tudo dará certo. Aproveite para descansar e recarregar as baterias. Prepare-se porque a decepção amorosa está chegando, tome cuidado com pessoas que se aproximam de você por interesse, procure parceiros mais compatíveis e que te valorizem pelo que você é.

Escorpião

Peça tudo o que quiser porque será realizado e ainda mais porque você tem o poder da carta “O Louco”. Este final de semana será de grandes surpresas em relação à família e ao amor, não perca a oportunidade de ser feliz e estar nesse momento de crescimento pessoal. Se você for solteiro, receberá um amor de Peixes ou Áries que será muito compatível.

Sagitário

Pare de pensar no que você pode ou não fazer, seu signo é muito forte e isso faz com que você seja merecedor de uma vida cheia de sucesso. Além disso, no tarot você recebeu a carta “A Estrela” para poder crescer financeiramente. Seus números mágicos são 14 e 25, e suas cores de abundância são o vermelho e o laranja.

Capricórnio

Você é o controlador do Zodíaco por causa de sua personalidade atraente, mas tem o defeito de às vezes ser a melhor pessoa e no dia seguinte a pior. “O Eremita” é a sua carta tarot para este fim de semana, assim você entenderá que não está sozinho na vida, busque o apoio de seus entes queridos e verá como tudo se resolve mais rápido. Coloque seus sentimentos para saber com quem ficar e tirar pessoas tóxicas da sua vida.

Aquário

No horóscopo do tarô você tem a carta “Roda da Fortuna” e para você é hora de estar no topo e conseguir tudo o que deseja na vida, mas também o amor verdadeiro virá para ficar. Se você for viajar, aproveitar muito e aprender mais, esses são momentos de viajar pelo mundo. Se você é solteiro, vai se relacionar com alguém especial. Se você tiver companheiro, fortalecerá seu relacionamento e falará em constituir família.

Peixes

Sexta-feira será um dia cheio de mudanças muito positivas, lembre-se que neste dia você terá muita comunicação com o espiritual. Não guarde mais rancor, é melhor lembrar que esquecer não significa perdão, então tente perdoar de coração e comece de novo. No horóscopo do tarot você obteve a carta “O Sol”, o que implica que para você são momentos de brilho sem limites, neste eclipse solar a abundância chegará às suas mãos.

Com informações do site Publimetro