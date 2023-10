Será que Dua Lipa copiou a Karol G? Ela usou a cor de cabelo mais ousada! Agora elas não só têm uma tatoo em comum!

Dua Lipa emocionou os fãs depois que ela arquivou todas as postagens de suas redes sociais, o que só poderia significar uma coisa: ‘Volta com nova música!’ após o lançamento bem-sucedido e polêmico de ‘Future Nostalgia’ em 2020.

Os fãs notaram que todas as suas capas haviam sido alteradas para um aspecto caleidoscópico, o que mostra que a cantora de Londres estaria apostando por novos sons de pop psicodélico dos anos 70. É que Dua Lipa não parou de experimentar com temas que ecoaram nas épocas douradas da música como os anos 80 e 90, aludindo a White Town e INXS.

Dua Lipa, com seu álbum 'Future Nostalgia' ('Future Nostalgia' Warner Records UK) (('Future Nostalgia' Warner Records UK))

Diz-se que na sua nova Era, Kevin Parker, famoso por seu projeto Tame Impala (populares pelos seus sons psicodélicos em temas como ‘The Less I Know the Better’, sua colaboração com Gorillaz e Zhu), estaria envolvido, depois de terem sido fotografados no estúdio, o que suporia uma colaboração musical.

Dua Lipa mudou o visual para o vermelho para o seu novo lançamento musical

Como Danna Paola está fazendo ou mesmo Karol G, a cantora de Londres está abrindo um novo ciclo e fechando a época de ‘Future Nostalgia’ com um novo visual, envolta na cor definida como a mais difícil de usar, vermelho, usando-a maravilhosamente deixando para trás seu clássico preto e loiro.

A nova fotografia viralizou imediatamente e a emoção dos fãs foi vista nos comentários, que aplaudiram seu novo estilo e a chamaram de “Rainha do Caleidoscópio Vermelho”. Seu post também incluiu sua já icônica pergunta “Vocês sentiram minha falta?”, algo que ela já tinha feito antes do lançamento de seu álbum de 2020.

Dua Lipa muda o look Instagram: @dualipa

Na imagem podemos ver a cantora de 28 anos com o que parece ser um body com tons oitentistas e ar de ginástica nas cores branco, vermelho e azul, cobrindo sua peça com os braços, direcionando os olhares para seu rosto e ‘nova cabeleira’.

No estilo Karol G, Dua Lipa está nos abrindo todo um panorama da nova era musical que está por vir, e lembremos que a cor vermelha simboliza a paixão, a força e a feminilidade.

Como usar cabelos vermelhos?

Embora muitos definam o tom de vermelho como o mais difícil de usar, há quem considere o tom como um dos mais nobres, pois qualquer um pode usá-lo com muito estilo, apesar de que algumas mulheres têm medo de experimentá-lo, o melhor de tudo é que ele não sai de moda, basta ver celebridades que já usaram, como Rihanna, Shakira e Karol G.

O tom aporta vitalidade e fala de força, combinando paixão, existem variedades de tons, para escolher o adequado, basta saber a cor da pele, dos frios aos quentes, o vermelho ajudará a destacar as facetas da pessoa que o usar, está feito para fazer brilhar quem se atrever a usá-lo.