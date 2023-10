Perfumes femininos MUITO ELOGIADOS!

Se você está buscando um perfume feminino elegante e que chama a atenção, as dicas a seguir podem ser úteis. De acordo com a youtuber Eduarda Torres, essas fragrâncias vão te render muitos elogios.

Antifrágil Pour Femme - Primacial

As notas de topo são Amora, Pera, Damasco, Maçã e Limão. No coração Magnólia, Lírio do Vale e Flor de Camomila e no fundo possui as notas de Patchouli, Baunilha, Âmbar e Musk.

Godness Legend - Primacial (Inspirado em Olympéa Legend)

No topo este perfume possui notas de Sal marinho, Ameixa e Damasco. No coração apresenta Flor de Gengibre e Notas florais e no Baunilha, Âmbar, Areia e Fava Tonka.

Obsessed - We Pink

Laranja Sanguínea, Cereja e Mandarina estão nas notas de topo. Mel, Gardênia, Pêssego, Flor de Laranjeira, Jasmim e Ylang Ylang aparecem no coração e Baunilha, Caramelo, Cedro, Patchouli e Almíscar estão nas notas de fundo.

LEIA TAMBÉM: Perfumes nacionais que fixam MAIS DE 10 HORAS!

Aurien Platiné - Eudora

As notas de topo são Bergamota, Ameixa, Frutas Vermelhas, Toranja, Flor de Damasco e Mandarina. As notas de coração são Rosa Damascena, Rosa Turca, Lírio-do-Vale, Flor de Pêssego e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Licor, Âmbar, Sândalo, Cashmeran, Almíscar e Cedro.

Her Code - O Boticário

No topo as notas deste perfume são Cassis, Vinho Tinto, Amora, Cereja e Pêssego, seguidos por notas de coração em Tuberosa, Jasmim e Licor e no fundo Sândalo, Acorde Gourmand e Âmbar.

Frangipani Flower - Mahogany

Segundo o site da marca, o perfume traz notas de Cassis, Morango, Chocolate, Bergamota, Pêssego e Notas Frescas e Verdes; Jasmim, Lírio do Vale, Orquídea, Rosa, Mel, Cyclamen e Rosewood e Baunilha, Caramelo, Fava Tonka, Âmbar, Musk, Sândalo, Patchouli.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes femininos que fazem você se sentir como uma princesa

⋅ 7 perfumes nacionais OBRIGATÓRIOS em uma coleção de um homem

⋅ 6 perfumes importados QUENTES e ideais para um DATE DOS SONHOS