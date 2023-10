Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes:

Leão

A prosperidade e o amor batem à sua porta, mas você deve recebê-los com humildade e gratidão. Não deixe que o ego te tire do caminho do bem que você percorreu com tanto esforço e se desfaça das cargas negativas ao seu redor.

Virgem

Não vale a pena perder tempo com sentimentos negativos, mude de atitude para que as bênçãos entrem em sua vida e o sucesso. Essa é a verdadeira força e confiança para alcançar sonhos.

Libra

Você precisa de harmonia e paz em seu lar. Ao conseguir isso você se sentirá calmo e se organizará para atingir seus objetivos. A reflexão, meditação e sabedoria ajudarão a curar seu coração.

Escorpião

Afaste o que há de ruim em sua vida e a melhor maneira de fazer isso é enchendo seu coração de amor e generosidade. Não deixe o medo te paralisar porque você é mais forte do que qualquer pessoa que queira atrapalhar o seu caminho.