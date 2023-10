Mechas brancas: os 3 looks mais elegantes para disfarçar as cinzas e são de baixa manutenção

Se quiser disfarçar os fios brancos não há melhor alternativa do que as mechas brancas. Fazem parte dos looks elegantes e versáteis aos quais podemos optar sem importar se estamos a meio dos 40 anos ou já ultrapassamos os 60.

O que nós adoramos sobre esta tendência é que iremos nos esquecer dos constantes retoques e teremos um bonito desfocado para um aspecto natural e sem esforço.

Máscaras brancas para disfarçar as cinzas

Espiga

Entre os diferentes tipos de mechas babylights para disfarçar os cabelos brancos também estão as mechas de espiga, que têm crescido em popularidade desde 2021. Elas se destacam por misturar o cabelo grisalho ou branco com outras tonalidades frias e quentes de forma irregular para conseguir iluminar o cabelo com um acabado sutil e natural.

O tom loiro acinzentado é um tom elegante e fabuloso que beneficia todos os tipos de pele e te permitirá destacar as tuas canas. Considere-o para essa mudança de imagem que procurando.

Tipo ombré

Entre as mechas brancas 2023 também temos estas opções para criar um ‘difuminado’ sutil desde a raiz até as pontas como uma espécie de varredura de cor. A transição é natural e sutil, iluminando também as pontas para um look original.

Tonalidades como bege, baunilha, prata, loiro cinza podem disfarçar os cabelos brancos, então você pode escolher entre essa gama de acordo com o seu tom de pele.

Babylights

Por fim, mechas balayage são ideais para cabelos nos quais começaram a aparecer os fios grisalhos, pois são muito finas e você consegue um acabamento natural, com um degradê uniforme ao longo de todo o comprimento.

De acordo com a quantidade de cinzas que você tem, você precisará de mais ou menos cor. Pode-se combinar com “money piece” e assim esconder as cinzas que tendem a aparecer na área mais próxima ao rosto.