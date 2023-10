As revelações deste sábado (14) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Você está prestes a receber uma sorte inesperada: ganhará dinheiro em um jogo de azar ou receberá uma herança ou uma promoção no trabalho. Apaixonado, Áries que mantém um relacionamento estável pode vivenciar uma nova fase de paixão. Áries solteiro terá um encontro casual que pode se transformar em algo mais sério. É um bom momento para arriscar e propor novas ideias de trabalho que o farão crescer.

Touro

Sucesso em todos os seus projetos de trabalho, o que significa que é um bom momento para propor novas ideias e correr riscos que o façam se destacar, pois alcançará grande crescimento e prosperidade. Aproveite as oportunidades e alcance seus objetivos. Qualquer ritual que você usar durante este eclipse solar funcionará cem vezes mais para você, então a magia estará ao seu lado durante todo o fim de semana.

Gêmeos

Neste eclipse solar a recomendação é que você tome cuidado com a raiva e a raiva descontrolada. Neste fim de semana você vai se lembrar de alguém que não está mais com você. Lembre-se de que seu signo sempre procura problemas onde não há, então você precisa começar a controlar seu personagem. Não procure mais o amor, deixe-o vir sozinho e você verá que será a pessoa certa, principalmente do signo de Áries ou Virgem.

Câncer

A boa sorte sorri para você e neste eclipse solar haverá uma recompensa financeira que o fará se sentir melhor. Cuidado com traições de amores passados, bloqueie essas pessoas e conheça pessoas mais compatíveis. Seu signo é muito apaixonado por tudo, pois seu elemento é a água e isso faz com que você tente experimentar coisas novas em sua vida. Um amor do passado procura você apenas para fazer sexo; Ele não vai levar você a sério. Analise bem essa situação e não se deixe fisgar.

Leão

Neste eclipse solar, novas esperanças de crescimento na vida e na carreira chegam até você. Durante o fim de semana você terá pressa para se livrar de seus compromissos pessoais. No amor, você continuará conhecendo pessoas muito parecidas com você, mas sem compromisso. O signo de Leão é regido pelo sentimento de poder ou domínio e sempre alcança objetivos na política e nas suas empresas.

Virgem

Seja ambicioso e alcance o que você tanto precisa em sua vida. Você continuará avançando em tudo que fizer, lembre-se de que está naquela fase de aproveitar tudo o que tem ao seu redor e ser feliz. Lembre-se de que a pessoa de Virgem não sabe ficar sozinho e por isso está sempre em busca do parceiro ideal, mas procure não se desesperar, aquele amor verdadeiro que vocês precisam para viverem juntos virá.

Com informações do site Publimetro