5 perfumes com FIXAÇÃO ETERNA que não saem nem após o banho Imagem: Pexels/Mathilde Langevin

Pure Honey - Kim Kardashian (2013)

Um perfume com uma nota incomum de cera de abelha, sendo perfeito para quem gosta de aromas exclusivos. Mesmo com as notas adocicadas, se encaixa bem também durante o dia.

As notas de topo são Frésia, Flor de Mandarina e Rosa Vermelha. As notas de coração são Cera de Abelha, Mel, Madressilva e Orquídea e as notas de fundo são Coco, Baunilha e Almíscar.

Scandal Le Parfum - Jean Paul Gaultier (2022)

Também adocicado, traz as nota de caramelo e baunilha em destaque.

A nota de topo é Jasmim, acompanhada das notas de coração em Caramelo e Sal e no fundo Baunilha.

Zaad Santal - O Boticário (2021)

Uma fragrância amadeirada na saída, mas que se torna perfeitamente agradável com o tempo. Ideal para utilizar em climas mais frios.

LEIA TAMBÉM: 7 perfumes nacionais OBRIGATÓRIOS em uma coleção de um homem

As notas de topo são Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são Sândalo, Whiskey, Lavanda e Folha de Violeta. As notas de fundo são Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli.

L’Eau Couture - Elie Saab (2014)

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Magnólia. A nota de coração é Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Amêndoa Verde e Baunilha.

Una Artisan - Natura (2017)

As notas de topo são Pera, Cassis, Mandarina, Folhas Verdes, Pimenta Rosa, Bergamota e Tagetes. As notas de coração são Rosa, Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Jacinto e ass notas de fundo são Patchouli, Almíscar, Baunilha, Sândalo, Musgo de Carvalho e Madeira de Cashmere.

Kenzo Jungle L’Elephant - Kenzo (1996)

Um perfume vintage, com um aroma que não agrada a todas as pessoas devido às notas especiadas.

As notas de topo são Cravo-da-Índia, Cominho e Mandarina. As notas de coração são Cardamomo, Alcarávia, Alcaçuz, Manga, Ylang Ylang, Heliotrópio e Gardênia e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Patchouli.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes femininos que fazem você se sentir como uma princesa

⋅ Os perfumes mais indicados para crianças e adolescentes

⋅ 6 perfumes importados QUENTES e ideais para um DATE DOS SONHOS