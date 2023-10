Uma única moeda de 50 centavos pode valer mais de R$ 5 mil? SIM! Veja mais informações e como encontrá-la no texto

Colecionar moedas pode ser visto como algo bobo, principalmente pelo fato que poucas pessoas nos dias atuais tem o costume de andar com esse tipo de item por aí.

Contudo, se você é do tipo de pessoa que ainda guarda moedas em um cofrinho ou possui algumas na carteira, fique ligado pois moedas raras podem render um bom dinheiro ao proprietário.

A moeda de 50 centavos que você confere a seguir, por exemplo, é uma das mais raras, podendo valer mais de R$ 5 mil, caso apresente um defeito não encontrado com tanta facilidade.

Para isso a moeda precisa ser no valor de 50 centavos e ser bifacial, apresentando dois anversos, ou seja, a imagem de Barão do Rio Branco dos dois lados.

Segundo o catálogo de moedas brasileiras, o valor desta moeda é de R$ 4 mil. Contudo, a moeda apresentada pelo tiktoker RNF Coleções possui certificado de autenticidade, sendo leiloada em 2021 por R$ 5.100,00, em um leilão com 17 lances.

Fique atento! Esta nota de 5 reais pode valer mais de R$ 3 mil

Mesmo com as moedas e notas caindo em desuso, principalmente pela facilidade de pagamentos com cartões ou até mesmo com o celular, algumas pessoas ainda possuem o costume de andar com dinheiro nos bolsos.

Se você é deste tipo de pessoa, você pode estar com a sorte grande, já que alguns destes itens podem valer muito mais do que você imagina.

A nota de 5 reais que você confere a seguir, por exemplo, pode render ao proprietário mais de R$ 3 mil, mas para isso precisa apresentar alguns detalhes específicos.

Segundo o TikTok ‘RNF Coleções’, esta cédula em específico teve poucas tiragens, por isso ela é considerada rara e valiosa.

Caso você tenha uma nota de 5 reais com o número de série entre A1412 e 1609A, com as assinaturas de Rubens Ricupero e Pedro S. Malan e seu estado de conservação for considerado ‘flor de estampa’, ou seja, sem nenhum sinal de uso, seu valor pode chegar em R$ 3.500 entre os colecionadores.

Contudo, se a moeda for uma soberba (quase nova), seu valor cai para R$ 450. Já uma MBC (muito bem conservada), pode render ao proprietário R$ 75.

