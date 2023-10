Perfumes sexys e atraentes que conquistam as mulheres Imagem: Freepik

Um encontro só fica perfeito se o seu perfume for elogiado. E para que isso aconteça é preciso caprichar, pois não são todas as fragrâncias que vão ser agradáveis para uma mulher.

Por isso, as 4 fragrâncias a seguir são comentadas pela internet como sendo as mais atraentes. Confira!

Homem Sagaz - Natura

É a opção nacional mais indicada para quem curte o importado Versace Eros. Com um estilo mais quente, traz a nota de pimenta, indispensável em perfumes sensuais.

As notas de topo são Mandarina Verde, Sálvia, Erva-Cidreira e Cipreste. As notas de coração são Ameixa, Pimenta Preta e Noz-moscada e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Cedro, Baunilha e Fava Tonka.

Shout - Azza Parfums (Inspirado em Scandal Pour Homme)

Um perfume contratipo de Scandal Pour Homme, porém com um preço bem mais chamativo. Perfeito para homens que curtem aromas adocicados, pois sua nota em destaque é o caramelo.

No topo traz Mandarina e Sálvia Esclareia, acompanhas de um coração em Caramelo e Fava Tonka e no fundo Vetiver.

Bomb Men - Sacratu

Contratipo de Armani Code Absolu, um dos importados masculinos mais famosos da atualidade. Se destaca pela nota de baunilha.

Mandarina Verde e Maçã estão nas notas de topo, seguidas por Noz-moscada, Semente de Cenoura e Flor de laranjeira e Baunilha, Fava Tonka, Notas Amadeiradas e Camurça no fundo.

Malbec Black - O Boticário

Uma das linhas mais cobiçadas e conhecidas nacionalmente, Malbec traz na versão Black uma fragrância bem masculina e adulta.

As notas presentes neste perfume são Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou Zimbro e Bergamota; Sálvia e Gerânio e Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

