Perfumes nacionais que fixam MAIS DE 10 HORAS!

Para uma parte dos amantes de perfumes, fragrância boa é aquela com um alto poder de projeção e fixação.

Contudo, alguns aromam deixam a desejar pois, mesmo com notas deliciosas, desaparecem rapidamente da pele.

Não é o caso dos perfumes que você confere a seguir que, de acordo com o YouTuber Taiguara Almeida, fixam mais de 10 horas na pele!

Malbec Flame - O Boticário

As notas de topo são: Noz-moscada, Tomilho e Bergamota. As notas de coração são: Óleo de Pimenta, Alecrim, Flor de Laranjeira e Gardênia. As notas de fundo são: Uvas, Resina do Sião, Couro, Cedro, Patchouli, Madeira Guaiac, Cashmeran, Musgo, Avelã e Baunilha.

Essencial Único - Natura

As notas de topo são: Pimenta Preta, Damasco, Ishpink e Cardamomo. As notas de coração são: Jasmim Egípcio, Íris, Paramela, Osmanthus, Rosa, Frésia e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Copaíba, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Cedro e Vetiver.

Make B. Eau de Parfum O Boticário

As notas de topo são: Damasco, Pimenta Rosa, Framboesa, Chá, Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Orquídea, Frésia, Rosa Centifolia e Jasmim. As notas de fundo são: Baunilha, Patchouli, Benjoim, Almíscar, Âmbar e Vetiver.

Essencial Supreme - Natura

As notas de topo são: Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são: Violeta, Ylang Ylang, Íris, Jasmim Sambac e Rosa Damascena. As notas de fundo são: Baunilha, Ishpink, Patchouli, Almíscar, Sândalo, Mirra, Ambreta, Cenoura e Cedro.

Paradise Rouge - O.U.i (O Boticário)

A nota de topo é Cardamomo. A nota de coração é Rosa. A nota de fundo é Sândalo.

K Max - Natura

As notas de topo são: Hortelã, Pimenta Preta, Cítricos, Notas Aquosas, Gengibre, Pimenta Rosa, Toranja e Estoraque. As notas de coração são: Olíbano, Couro, Junípero ou zimbro, Lavanda, Violeta e Cardamomo. As notas de fundo são: Xtreme Ambarino, Vetiver, Patchouli, Cedro, Breu-Branco, Almíscar, Cashmeran e Sândalo.

The Blend - O Boticário

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são: Cravo-da-Índia, Canela, Pimenta Preta, Noz-moscada, Crème Brûlée, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas. As notas de fundo são: Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Madeira Guaiac, Notas Amadeiradas e Vetiver.

