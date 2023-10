Os signos do zodíaco que precisam ter cautela nesta sexta-feira 13

Mais uma sexta-feira 13 de 2023 chegou e alguns signos do zodíaco precisam ter cautela com as energias que circulam no momento.

Confira quais são:

Áries

É momento de não insistir ou se humilhar por aquilo que não compensa ou já demonstrou que não dá certo. Situações antigas podem voltar para a sua mente ou realidade, mas é hora de se curar e aceitar que o melhor é mudar.

Touro

Momento para evitar conflitos desnecessários e preferir não em entrar em competições ou ataques pessoais, por mais sutis que sejam. É hora de fazer aliados e não inimigos, pois isso pode o atrapalhar bastante.

Virgem

Hora de ter cuidado para não confundir intuição e paranoia. Coloque as ideias no lugar e não tome decisões determinantes no calor do momento. Use a lógica e a comunicação para esclarecer o que surgir, sempre com muita calma.

Sagitário

Prefira descansar e encontrar algumas respostas no silencio, pois é o momento de se curar de verdade. O coração estará mais sensível e precisa ser preservado. Desacelere e cuide do seu corpo, mente e alma.

Confira mais:

Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes