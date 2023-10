Mechas para os cabelos: os 3 tons que arrasam entre as mulheres e são perfeitos para esconder os grisalhos

Com a chegada da nova estação, as tendências de coloração dos cabelos experimentaram algumas mudanças notáveis. Este ano, trata-se de usar mechas que não apenas adicionem dimensão ou estilo, mas também que disfarcem os indesejáveis fios grisalhoss de forma elegante e muito eficaz.

Os melhores tons de mechas para esconder os grisalhos e rejuvenescer o estilo

Mechas Balayage: é um clássico atemporal que voltou a ganhar popularidade. Sua beleza única reside na possibilidade de adicionar luminosidade ou profundidade ao cabelo de forma muito natural e sutil. A técnica consiste em aplicar cor de forma gradual, o que permite disfarçar os grisalhos ao mesmo tempo que se consegue um efeito degradado que parece muito natural.

Mechas Babylights: são uma das melhores opções para quem deseja uma cobertura suave e sutil para os fios brancos. Elas são conhecidas por serem extremamente finas e são projetadas para imitar os reflexos naturais vistos no cabelo de crianças ou do sol. Ao usar essa proposta no cabelo, é possível obter uma pigmentação muito eficaz sem abrir mão do estilo jovem.

São tendências que ajudam a diminuir a idade

Mechas de dinheiro com efeito face framing: é uma tendência relativamente nova que ganhou muita popularidade em 2023. Trata-se de iluminar e destacar seções do cabelo ao redor do rosto, criando assim um efeito de moldura que atrai a atenção para o rosto. É uma técnica especialmente eficaz para esconder as canas da linha do cabelo ou na área frontal, pois consegue disfarçar as raízes grisalhas.

As novas tendências em luzes focam-se em conseguir um aspecto mais natural que não necessite de manutenção constante. São técnicas muito versáteis e que podem ser personalizadas para qualquer textura de cabelo.