Ilusão de ótica: o desenho que você avistou primeiro pode revelar como você enxerga o mundo Imagem: reprodução New York Post/YoutTango

Uma ilusão de ótica, que que você vai saber mais sobre ele a seguir, pode revelar qual é o seu papel no mundo e como você enxerga ele: com inteligência, otimismo ou seguindo a intuição.

A imagem, publicada originalmente em ‘Your Tango’ pode ter sido retirada de um livro infantil. É possível enxergar três desenhos principais: uma menina, uma caveira e uma floresta sombria.

Uma garota de vestido está de costas, observando a floresta através de uma abertura nas folhas. Caso a jovem seja o primeiro desenho que você observou, isso pode indicar que você enfrenta os obstáculos da vida com facilidade.

O otimismo e a perspectiva juvenil te ajudam a passar por situações que para outras pessoas podem parecer difíceis.

Porém, se você enxergou uma caveira, formada pela abertura nas árvores, o cabelo e o vestido da garota, a morte pode ser seu principal pensamento.

Mas não se preocupe, pois isso significa que você é um grande pensador, que reflete profundamente e com os pontos fortes ligados à inteligência.

Se a floresta misteriosa foi sua primeira visualização, pode ser que você siga seu instinto e sempre procura pelo melhor caminho. Através da sua intuição você pode navegar pelo mundo tudo.

LEIA TAMBÉM: Você pode dirigir na chuva? Veja se consegue desvendar todos os números da ilusão de ótica

Ilusão de ótica: o desenho que você avistou primeiro pode revelar como você enxerga o mundo Imagem: reprodução New York Post/YoutTango

Apenas os que têm alto nível de QI podem localizar a mariposa camuflada na imagem em menos de 12 segundos

A fim de se provar habilidoso, os testes de ilusão de ótica são ótimas ferramentas práticas que preenchem tal desejo. No entanto, muitos não conseguem chegar à resposta imediata, principalmente com a pressão de um tempo limite imposta.

Um usuário do Reddit intrigou os internautas com uma publicação, sendo necessário encontrar um elemento oculto na figura. Somente quem tem um olhar aguçado consegue fazer o teste e resolvê-lo dentro do tempo limite. Acredita estar dentre os experts?

A proposta consiste no seguinte: existe uma mariposa na figura, porém está escondida. Você consegue encontrar? O teste não é tão simples quanto parece. Observe bem a imagem abaixo:

Apenas os que têm alto nível de QI podem localizar a mariposa camuflada na imagem em menos de 12 segundos (Reprodução/Reddit: TinyTrafficCones)

Se foi possível concluir a busca pela mariposa camuflada sem consultar o resultado, tiramos o chapéu por sua performance! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um desafio tão simples. Abaixo você confere a resposta:

Resultado:

Apenas os que têm alto nível de QI podem localizar a mariposa camuflada na imagem em menos de 12 segundos (Reprodução/Reddit: TinyTrafficCones)

LEIA MAIS:

⋅ Olhar atencioso: encontre ‘PROLIFERAR’ neste caça-palavras em apenas 11 segundos; é capaz?

⋅ Você consegue identificar um animal estranho entre as corujas em apenas 7 segundos? Veja se o seu QI é alto

⋅ Desafio para experts: somente os de QI elevado podem desvendar o número correto da sequência dentro de 1 minuto