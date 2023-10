Desafios podem chegar para 4 animais do horóscopo chinês após a sexta-feira 13

Após essa sexta-feira 13, alguns signos do horóscopo chinês devem ter cuidado com desafios que podem surgir no meio do caminho.

Confira quais são:

Rato

Signos dos nascidos em 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

A insegurança pode se tornar um obstáculo na vida amorosa, assim como os ciúmes. É hora de deixar de culpar o outro e descobrir a raiz desse problema internamente. Você pode criar um excelente vínculo afetivo e esse é o maior obstáculo.

Tigre

Nascido nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Os ambientes de trabalho e as oportunidades se tornam terrenos altamente competitivos, onde precisará usar todas as suas habilidades para alcançar o melhor e demonstrar o conhecimento para os outros. Procure estabelecer limites sábios para as competições e não ultrapassar a confiança que já foi depositada em você.

Cobra

Signos dos nascidos em 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Será necessário fazer uma pausa e descansar, pois o esgotamento pode ser o maior obstáculo esse mês. É hora de cuidar mais da saúde mental, principalmente ao enfrentar grandes problemas que você precisa enfrentar e que não permitem que você pense com clareza. É importante abrir mão de algumas coisas para alcançar a paz.

Macaco

Signos dos nascidos em 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Seu maior obstáculo pode se tornar o excesso de controle. Por isso é importante saber trabalhar em equipe e dividir responsabilidades, para não se sentir preso e esgotado. Buscar a perfeição é diferente de se sacrificar completamente até mesmo em atividades corriqueiras. Lembre-se de se cuidar mais e previr o estresse e ansiedade.

Cachorro

Nascido nos anos de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Cuidado para não se tornar injusto e apontar apenas o defeito dos outros, pois isso pode se voltar contra você. É hora de aprender como tolerar, compreender e amar, amadurecendo essas virtudes que já são suas e podem melhorar muito os relacionamentos.

