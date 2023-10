As revelações deste sábado (14) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Prepare-se porque a decepção amorosa está chegando, tome cuidado com pessoas que se aproximam de você por interesse. Você está em uma fase de maturidade e crescimento pessoal, mas não se sinta sozinho, estamos todos passando pela mesma coisa.

Escorpião

Neste eclipse solar você receberá a ajuda espiritual que esperava. Este final de semana será de grandes surpresas em relação à família e ao amor, não perca a oportunidade de ser feliz e estar nesse momento de crescimento pessoal. Se você for solteiro, receberá um amor de Peixes ou Áries que será muito compatível. Se você tiver companheiro, receberá uma proposta de casamento ou uma viagem surpresa.

Sagitário

Pare de pensar no que você pode ou não fazer, seu signo é muito forte e isso faz com que você seja merecedor de uma vida cheia de sucesso. Se você for solteiro, conhecerá alguém que o ajudará a atingir seus objetivos. Se você tiver um parceiro, fortalecerá seu relacionamento e alcançará a estabilidade econômica. O sábado será sobre comunicação com o espiritual. Saia para relaxar e comece uma rotina de exercícios. Monitore seus altos e baixos de humor.

Capricórnio

Você é o controlador do Zodíaco por causa de sua personalidade atraente, mas tem o defeito de às vezes ser a melhor pessoa e no dia seguinte a pior. Neste eclipse solar, você receberá abundância ilimitada, para que possa iniciar um novo negócio que lhe trará grande sucesso e aumentará sua renda. Os capricornianos são os czares da moda e chamam a atenção.

Aquário

Neste eclipse solar você terá o crescimento de empregos que esperava e poderá iniciar um negócio com um sócio e eles se sairão muito bem. Tenha cuidado com pessoas que só se aproximam de você por interesse, não deixe que elas te manipulem. Final de semana com muitas ideias novas para crescer financeiramente, lembre-se que seu signo está sempre preocupado com o bem-estar de sua família e de seus amigos.

Peixes

Não guarde mais rancor, é melhor lembrar que esquecer não significa perdão, então tente perdoar de coração e comece de novo. Se você for solteiro, conhecerá alguém especial que trará felicidade de volta ao seu coração. Se você tiver um companheiro, fortalecerá seu relacionamento e viajarão juntos. Você se caracteriza pelo senso de humor e pela iniciativa em tudo o que vai empreender, nunca tem medo de desafios, por isso será um grande líder empresarial e político.

Com informações do site Publimetro